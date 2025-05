Mazda CX-80 3.3 e-Skyactiv D: test drive completo del SUV 7 posti - Recensione e prezzi

Mazda è sempre fuori dal coro, ci stupisce nelle scelte controcorrente nei motori, e anche quando si tratta di grandi SUV. Così CX-60 si allunga e diventa CX-80, pensata per chi cerca più spazio per bagagli o per 7 posti, efficienza e piacere di guida, tutto in salsa premium.

Metto alla prova il cavallo di battaglia, la versione 3.3 e-Skyactiv D diesel mild hybrid, una motorizzazione che punta a offrire il miglior compromesso tra prestazioni e consumi per un uso famigliare ed extraurbano.

Mazda CX-80, le luci anteriori

La Mazda CX-80 riprende lo stile già visto sulla CX-60 (leggi la prova sui strada), ma allunga il passo di 25 cm (per 499 cm di lunghezza massima), guadagnando così lo spazio necessario per ospitare la terza fila di sedili. Le proporzioni diventano forse anche più equilibrate, con il cofano lungo da GT della CX-60 che è più proporzionato sulla CX-80 e con il posteriore rimane comunque slanciato ed elegante.

CX-60 e CX-80, scopri le differenze

Il frontale delle due sorelle mantiene la firma luminosa Mazda con la grande calandra e i fari affilati. In coda non sono proprio gemelle, ma dovete mettervi d’impegno per scoprire le differenze, con il portellone un poco più bombato e il paraurti dal disegno differente.

SUV limousine

L’effetto stretch si nota nella porta posteriore lunga da limousine e la differenza stilistica più evidente sta nel terzo finestrino posteriore che nella sorella corta ha una forma a triangolo rovesciato che punta verso l’alto e nella CX-80 ha una forma più tradizionale, sottolineata dalla cornice inferiore cromata che si allarga verso il basso. Il risultato è elegante, senza forzature estetiche ed esagerazioni stilistiche.

Mazda CX-80, la finitura della plancia dell'allestimento Takumi

All’interno si respira l’atmosfera tipica di Mazda: materiali di buona qualità, assemblaggi solidi e un design pulito, senza eccessi. Preziosa per i giapponesi, ma leziosa per me, è la finitura ricamata del rivestimento in tessuto della plancia, così come il legno chiaro per le portiere dell’allestimento Takumi, preferisco gli allestimenti più sobri (e più economici).

Infotainment e tecnologia: il sistema Mazda

Il sistema infotainment è differente dai sistemi che si trovano su altre auto, con uno schermo da 12,3'' che nella sua home page mostra un menù su fondo nero al contrario di altri sistemi che propongono mappe, radio, meteo e tutto quanto fa spettacolo.

Lo schermo non è touch (si gestisce solo dal controller centrale) quando si naviga nell’infotainment Mazda, ma diventa touch con Android Auto o Apple Car Play (wireless). A differenza di quanto capita con altri marchi, il passaggio da Android/iOS a Mazda è piuttosto facile.

Sette posti comodi per adulti

I sette posti sono veri, per nulla di fortuna o di emergenza. Con una leva il sedile della seconda fila scorre in avanti e si piega, lasciando spazio a un paio di gradini che facilitano l’accesso. Certo, è necessario un minimo di agilità per accedere alla terza fila, ma senza contorsionismi.

Anche il mio 1 e 78 sta comodo seduto dietro, con sedili ampi e non sacrificati, l’inclinazione degli schienali è confortevole e anche le gambe non sbattono sugli schienali anteriori. Una presa USB-C per ogni sedile accontenta le esigenze di ricarica.

Mazda CX-80, l'abitacolo in configurazione 7 posti

Sette posti pratici

I sedili della terza fila si sollevano facilmente e si ripiegano tirando un laccio, con il poggiatesta che si sgancia automaticamente. E la tendina copribagagli, dove la metto? Nel vano sotto al piano di carico, accessibile dall’ultima porzione del bagagliaio, trova posto anche lei. È super telescopica, si comprime molto nella sua lunghezza per infilarsi in un alloggiamento predisposto, a far compagnia al pozzetto profondo dove riporre tutto quanto non voglio tenere in vista.

Sette posti o taaanti bagagli?

Se si sceglie Mazda CX-80 non tanto per caricare una squadra di basket, ma per avere a disposizione tanto spazio per i bagagli, anche con i sette posti operativi si hanno a disposizione 258 litri, che diventano 687 con soli 5 posti, malgrado lo spazio occupato dai sedili ripiegati che, comunque formano un piano di carico perfettamente liscio fino ai posti anteriori. Se soltanto questi sono operativi lo spazio a disposizione raggiunge i 1.971 litri.

Mazda CX-80, l'abitacolo in configurazione 5 posti

Prestazioni del 6 cilindri mild hybrid, consumi reali e sound del motore.

La protagonista di questa prova è la motorizzazione diesel 3.3 e-Skyactiv D, un moderno 6 cilindri in linea (guarda come è costruito) abbinato a un sistema mild hybrid a 48V per un totale di 249 CV a 3.750 giri e 550 Nm di coppia massima a 1.500 giri, bei numeri per un SUV da quasi 5 metri con la trazione integrale per lo 0-100 km/h in 8,4 secondi. Una scelta controcorrente in un panorama dominato da SUV elettrificati o con motori quattro cilindri piccoli e pompati, ma che, a conti fatti, si rivela azzeccata.

Super motore, super sound

Il motore 3.3 e-Skyactiv D ha un sound da sei cilindri che fa sempre piacere ascoltare, quello che ogni SUV taglia XL che punta a fregiarsi dell’etichetta Premium dovrebbe avere. Oltre al sound, il sei cilindri è fluido e sempre pronto, potente e sorprendentemente parco: in autostrada si viaggia a 130 km/h consumando intorno ai 6 l/100 km e durante la mia prova tra autostrada e città il consumo medio si è attestato a 7.3 l/100 km. Con 151 g/km anche sul fronte emissioni la Mazda CX-80 si comporta bene e la sfida SUV diesel vs SUV ibrido a benzina rimane aperta.

Mazda CX-80 3.3 eSkyactiv D, la targhetta che distingue il Diesel mild-hybrid

Progetto maturo e affidabile

Il progetto CX-60 e CX-80 è stato soggetto a continui affinamenti dal suo lancio, ricordo alla primissima presentazione che il sei cilindri era rumoroso come un vecchio diesel, ma ora ha raggiunto una maturità che consente ai due grandi SUV Mazda di confrontarsi a testa alta con le SUV concorrenti premium.

Comfort premium

Oltre alla qualità percepita a bordo, decisamente elevata, anche in movimento la Mazda CX-80 mostra una ottima qualità di marcia, a partire dal comfort che inizia dalle good vibrations del sei cilindri e dalle cambiate silenziose e intelligenti del cambio automatico a 8 marce, fino all’ottimo isolamento acustico della scocca e all’assenza di fruscii aerodinamici in velocità.

Test drive: come si comporta il SUV nelle curve e su percorsi misti

Mazda CX-80 è un grande SUV diesel a sette posti con trazione AWD e, pertanto, non potrebbe non essere pesante (2.061 kg a vuoto), ma è un peso che mi trasmette l’idea di sostanza, più o meno come mi capita di provare sulle Volvo.

È un peso che non mi dà fastidio nemmeno quando lascio l’autostrada per avventurarmi tra le curve appenniniche, dove mi muovo agilmente tra le curve seguendo le traiettorie con precisione anche quando alzo il ritmo e senza che la CX-80 tenda a sdraiarsi verso l’esterno con rolli fastidiosi per la dinamica di guida e per chi sta a bordo.

Un buon assetto per precisione e comfort che non si scompone mai anche sulle buche, i rappezzi, gli avvallamenti e i dossi delle nostre strade appenniniche. Good job.

La trazione integrale distribuisce sempre la potenza per mantenere un comportamento in curva sempre preciso e omogeneo.

Il test della Mazda CX-80

La CX-80 è dotata di una dotazione ADAS completa di serie: frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, cruise control adattivo, riconoscimento segnali stradali, monitoraggio angoli ciechi.

Ottimo il lavoro svolto da Mazda in tema di taratura: gli assistenti sono presenti ma mai invasivi, è una delle poche auto su cui non disattivo il mantenitore di corsia: è efficace, ma graduale e poco invasivo così lo tengo attivo, si sa mai che mi distragga.

Confronto tra le versioni Exclusive-Line, Homura e Takumi

Exclusive-Line, value for money

Mazda Cx-80 attacca con l’allestimento Exclusive-Line a un prezzo chiavi in mano di 64.850 euro, interessante rispetto alla qualità costruttiva e di finitura, alla dotazione di serie e alle prestazioni.

Homura, la sportiva

Con l’allestimento Homura da 71.050 euro si fa un salto dal taglio sportivo, con i cerchi in lega da 20” che si tingono di nero come le calotte degli specchi, i sedili si rivestono in pelle, con gli anteriori riscaldabili e ventilabili, e il cruise control è adattativo.

Per 74.800 euro Homura Plus aggiunge l’impianto Bose, il monitor a 360 gradi, il portellone elettrico hands-free, il tetto panoramico apribile e i vetri posteriori scuri.

Takumi, l’elegante

Se Homura è l’allestimento sportivo, Takumi è l’abito elegante, anch’esso disponibile in due declinazioni, Takumi per 72.100 euro e Takumi Plus a 75.850 euro. La dotazione è la medesima degli allestimenti Homura, ma per Takumi i sedili sono in pelle nappa chiara, con ricamo sulla plancia e legno chiaro sulle portiere. I cerchi sono color alluminio.

Quale Scegliere?

Ogni allestimento è ulteriormente personalizzabile con optional come il tetto panoramico apribile per trovare la migliore combinazione tra dotazione, stile e prezzo. Per questo potete utilizzare il configuratore dedicato sul sito Mazda.

Mazda CX-80, l'interno

Motore 3.3 diesel 6 cilindri in linea mild hybrid Potenza 249 CV (183 kW) a 3.750 giri Coppia massima 550 Nm a 1.500 Trazione Integrale (AWD) Cambio Automatico a 8 rapporti Accelerazione 0-100 km/h 8,4 secondi Velocità massima 219 km/h Consumo medio dichiarato 5,9 l/100 km (WLTP) Emissioni CO₂ 151 g/km Lunghezza / Larghezza / Altezza 4995 / 1890 / 1714 mm Bagagliaio (min/max) 258 / 687 / 1.971 litri Prezzo Da 62.870 €

Pro e contro del nuovo SUV Mazda, ideale per chi cerca spazio e piacere di guida.

La Mazda CX-80 diesel si rivolge a chi ha bisogno di un SUV a 7 posti comodo, spazioso e pronto a tutto, con un motore diesel moderno che ancora oggi ha senso per chi percorre tanti chilometri come per chi ne percorre pochi. Costa meno delle sette posti premium blasonate con cui si confronta senza complessi di inferiorità, e un poco di più delle non premium e si distingue per raffinatezza, efficienza e piacere di guida. E in un mondo che corre verso l’elettrico, la Mazda CX-80 diesel rappresenta una scelta controcorrente, ma razionale.

Mazda CX-80, vista laterale

Ecco una comparativa tra la Mazda CX-80 3.3 e-Skyactiv D AWD e alcune delle principali concorrenti trai grandi SUV a trazione integrale con sette posti, focalizzandoci su motorizzazioni diesel e ibride. Questa tabella ti aiuterà a valutare rapidamente le differenze chiave tra i modelli.

Modello Motore Potenza Trazione Consumo WLTP Bagagliaio (min/max) Prezzo da Mazda CX-80 3.3L e-Skyactiv D MHEV 249 CV AWD 5,7 l/100 km 258 / 1.971 l €62.870 Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 193 CV AWD 6,0 l/100 km 270 / 2.105 l €50.600 Kia Sorento 2.2 CRDi AWD 194 CV AWD 6,4 l/100 km 179 / 1.996 l €53.350 Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 253 CV AWD 1,6 l/100 km n.d. / 1.942 l €55.800 Audi Q7 3.0 TDI quattro 231 CV AWD 7,8 l/100 km 295 / 1.908 l €78.950 Volvo XC90 B5 MHEV benzina 250 CV AWD 8,5 l/100 km 302 / 1.856 l €81.200

Scopri altri dettagli sulla Mazda CX80 sulla pagina ufficiale del costruttore.

Pubblicato da M.A. Corniche, 11/05/2025