Mazda CX-60 2025: le novità del restyling nella prova su strada

Tutte le novità della Mazda CX-60 2025: come influiscono sulla guida gli affinamenti tecnici, versioni e prezzi per il 2025

La nuova Mazda CX-60 2025 arriva nei concessionari italiani con importanti aggiornamenti su sospensioni, sterzo e trazione. Questo SUV premium si evolve con un nuovo assetto per migliorare il comfort di guida e l’efficienza su strada. Scopriamo tutte le novità della Mazda CX-60 2025 nella nostra recensione completa!

Mazda CX-60 Homura 2025 Zircon Sand, 3/4 anteriore

Esterni: solo una nuova colorazione

A livello estetico, la Mazda CX-60 2025 rimane fedele al design originale (qui la prova in video). L’unica novità visibile è l’introduzione della tinta Zircon Sand, disponibile su richiesta.

Interni: piccoli aggiornamenti per l'allestimento Homura

All’interno, l’allestimento Homura riceve finiture in morbidissima pelle Nappa, elevando ulteriormente la già ottima qualità percepita che caratterizza il modello. L'attenzione ai dettagli e le finiture rimangono al livello dei marchi premium più blasonati. Se non addirittura oltre.

Mazda CX-60 Homura 2025, pelle nappa sulla plancia

Le tecnologie a bordo della nuova CX-60

Con i suoi 4,75 metri di lunghezza, la Mazda CX-60 offre un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 570 litri, ampliabile abbattendo i sedili posteriori.

Le tecnologie ci sono ma non vogliono essere a tutti i costi le protagoniste, a dare un'esperienza di guida contemporanea che però non ti complica la vita.

A centro plancia, il display da 12,3 pollici è ben leggibile, ma discreto, perché basso e allargato, così da lasciare più aperta la visuale sulla strada.

La curiosità: il display diventa touch solo collegando uno smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto (anche wireless) altrimenti si comanda con la comoda rotella sul tunnel centrale.

Oppure tramite comandi vocali, che tuttavia sono lontani dalla facilità d'uso di Siri e Google Assistant. Che risultano anche più efficaci nella guida GPS rispetto al navigatore di serie.

A proposito di navigatore, piace la grafica dai colori brillanti, ma per non sbagliare strada negli svincoli autostradali più intricati, il consiglio è guardare le freccine in alto a sinistra dello schermo, che fanno chiarezza sulla corsia da seguire.

L'impianto audio è molto curato: sia che si tratti di quello di serie sia del Bose opzionale, con svariati accorgimenti e tecnologie per una resa acustica particolarmente pulita.

Infine, una funzione automatica regola la posizione di guida tramite il riconoscimento del volto e la ottimizza in base alla corporatura del guidatore (con esiti che non sempre fanno felice il diretto interessato, bisogna dire).

Mazda CX-60 2025 Homura, gli interni

Nuove sospensioni danno maggiore comfort e stabilità

La Mazda CX-60 2025 introduce una nuova configurazione delle sospensioni. L’avantreno mantiene lo schema a doppio braccio oscillante, ma la geometria è stata rivista per rendere lo sterzo più preciso e progressivo.

Posteriormente, il sistema multilink è stato aggiornato per adattarsi meglio alle strade europee, migliorando il comfort su superfici irregolari.

Nuove componenti per una guida più fluida

Tra le novità principali:

Abbassamento della posizione degli snodi anteriori

Nuove boccole sotto telaio

Molle posteriori più morbide abbinate ad ammortizzatori più rigidi

Eliminazione della barra stabilizzatrice per una maggiore escursione delle sospensioni

Questi interventi riducono il beccheggio, migliorano l’aderenza degli pneumatici e modificano il comportamento dinamico, ora più prevedibile e intuitivo.

Sterzo: più diretto e preciso

Il servosterzo elettrico a doppio pignone è stato aggiornato per garantire una reazione più coerente tra il movimento del volante e la risposta delle ruote.

L’aumento del supporto di servoassistenza rende la sterzata più diretta, con un miglior ritorno automatico in posizione centrale nelle manovre a bassa velocità.

AWD e KPC: evoluzione della trazione e stabilità

Il sistema Kinematic Posture Control (KPC), che migliora la stabilità in curva, è stato ottimizzato per adattarsi alla nuova geometria delle sospensioni. Anche il sistema AWD è stato ricalibrato per rispondere meglio alle diverse modalità di guida.

Mazda CX-60 2025, la prova in fuoristrada

Mazda CX-60 2025, versioni e caratteristiche

Mazda CX-60 2025 è proposta in tre motorizzazioni diverse:

Plug-in hybrid a benzina e-Skyactiv PHEV a quattro cilindri da 2,5 litri, con 327 CV e 500 Nm, per uno 0-100 km/h in 5,8 secondi e 200 km/h di velocità autolimitata. La trazione è integrale e l'autonomia elettrica di 64 km.

Mild hybrid Diesel e-Skyactiv D a 6 cilindri in linea da 3,0 litri, con 200 CV e 450 Nm per uno ''zerocento'' in 8,4 secondi e 212 km/h di velocità. Questo motore è abbinato alla sola trazione posteriore.

Mild hybrid Diesel e-Skyactiv D a 6 cilindri in linea da 3,0 litri, con 249 CV e 550 Nm, a dare 7,4 secondi nello 0-100 km/h e una punta massima di 219 km/h. Questo motore è abbinato alla trazione integrale.

Tutte le motorizzazioni prevedono di serie un cambio automatico a 8 rapporti che Mazda ha costruito in casa: rimpiazza il tradizionale convertitore di coppia con una frizione multi-disco, per ottenere una trasmissione più compatta, più silenziosa, più efficiente. Missione compiuta? Vediamo...

Mazda CX-60 2025, dettaglio del cerchio

Il test della Diesel a trazione integrale

Mi metto al volante della Mazda CX-60 Diesel mild hybrid a trazione integrale, che si è dimostrata di gran lunga la preferita dagli italiani.

Rispetto alla versione precedente, l'edizione 2025 del SUV premium giapponese trova un assetto più equilibrato. Sui dossi, le sospensioni posteriori lavorano meglio, evitando un certo effetto rimbalzo che qualche cliente della precedente versione aveva segnalato.

Merito delle nuove sospensioni, riviste nelle geometrie e dotate di molle più morbide e ammortizzatori più tonici. Cambiano gli ancoraggi del sottotelaio (di qualsiasi cosa si tratti) e la barra stabilizzatrice posteriore non c'è più.

L'impressione è che l'auto sia ora più ''seduta'', ma non per questo è meno dinamica. Anzi, la guida è ancora più precisa e ben progressiva a trasmettere un gran senso di fiducia. Ma non basta.

Nuova è anche la calibrazione del servosterzo, che in coppia con una tendenza ora ridotta al beccheggio dell'auto in frenata, fa sembrare il SUV giapponese più leggero di prima.

Al salire della velocità, il volante si indurisce in maniera sensibile, così da risultare più rassicurante, e anche gli altri sistemi elettronici sono stati ricalibrati per sposarsi al meglio con il nuovo assetto.

Specialmente il Kinematic Posture Control, che sfrutta le pinze dei freni posteriori per ridurre gli scuotimenti dell'auto tra le curve.

Mazda CX-60 2025, volante e strumentazione

Grazie a tutto ciò, la nuova Mazda CX-60 affronta con invidiabile compostezza i percorsi tortuosi affrontati con piglio sportivo, pur non avendo un'indole propriamente sportiva, come testimoniano i sedili dai fianchetti poco pronunciati e quindi poco contenitivi.

Bene anche nel fuoristrada leggero, dove le sospensioni assorbono egregiamente e la risposta fluida e progressiva del motore aiutano a massimizzare la trazione sui fondi sdrucciolevoli.

Dagli aggiornamenti, insomma, ne guadagnano sia la guida prestazionale sia il comfort. L'ambiente, infatti, è diventato ancora più silenzioso: con il motore che, senza perdere la sua piacevole sonorità quando si tirano le marce, ha ora toni più pacati e tiene la voce più bassa per un'esperienza di guida ancora più elegante.

Affondo il pedale dell'acceleratore e, senza prendermi a pedate nel sedere, il grande SUV Mazda mostra i muscoli: la velocità cresce rapida e fluida, accompagnata da un sound sempre discreto, ma d'effetto.

Con il gas a tavoletta ha timbri leggermente metallici e può ricordare più i V8 americani con albero motore a croce, che i 6 cilindri in linea come questo. Soprattutto non sembra un Diesel.

Di nuovo, non è un'auto sportiva, ma la vérve non manca e, anzi, in questo la CX-60 Diesel è un po' ingannatrice, perché prende slancio senza che tu te ne accorga: tieni d'occhio il tachimetro in autostrada, se ci tieni alla patente!

Tanto slancio trova nei freni un buon antidoto, anche se il pedale non ha una risposta al fulmicotone: meglio così, a mio avviso, visto che la potenza non manca e un pedale più progressivo aiuta a dosarla al meglio.

Lato consumi, come con la CX-60 precedente, siamo all'eccellenza. In città siamo attorno ai 6 l/100 km; 7 l/100 km in autostrada e meno di 5 l/100 km nel misto. E stiamo parlando di un condominio semovente a trazione integrale!

Mazda CX-60 2025, un momento del test

Non solo Diesel: la gamma Mazda CX-60 2025 include tre motorizzazioni ibride:

e-Skyactiv D 200 CV RWD (trazione posteriore)

e-Skyactiv D 249 CV AWD (trazione integrale)

Plug-in Hybrid AWD 327 CV

Tutti gli allestimenti sono dotati di:

Cambio automatico a 8 rapporti

Climatizzatore bi-zona

Schermo touch centrale TFT a colori da 12 pollici

Radio DAB, Bluetooth

Wireless Apple CarPlay, e Android Auto

Navigatore satellitare

Regolatore di velocità e telecamera posteriore

Scopri di più sulle dotazioni e sugli accessori dei vari allestimenti sul configuratore ufficiale della Mazda CX-60 2025.

Mazda CX-60 2025, i sedili posteriori

Prezzi e offerte

Il prezzo di listino parte da 53.850 euro per la versione Prime Line e-Skyactiv D 200 CV e arriva fino a 71.550 euro per la versione Takumi Plus e-Skyactiv D 249 CV top di gamma.

Gamma che vede al vertice due nuovi allestimenti: Takumi Plus, appunto, e Homura Plus. Si tratta in pratica degli allestimenti top precedenti, ma in versione full optional, con un interessante vantaggio cliente rispetto alla personalizzazione à-la-carte.

L’offerta commerciale prevede:

Finanziamento Mazda Advantage con 3.500 euro di sconto

Formula Mazda Rent con canone di 479 euro/mese per 36 mesi (anticipo di 6.000 euro)

Sconti fino a 8.250 euro sulle unità in stock

Per farti toccare con mano l'esperienza di guida al volante della nuova Mazda CX-60, la casa giapponese ha inaugurato una nuova formula di test drive: scopri tutto sul sito ufficiale.

Rispetto a SUV premium come la BMW X3, la Mercedes GLC e la Volvo XC60, la Mazda CX-60 offre una qualità percepita al top e un prezzo più competitivo.

La BMW X3 eccelle per sportività e contende alla Mercedes GLC il primato nella tecnologia dell'infotainment, la Mazda CX-60 punta su un'interfaccia più semplice da utilizzare, al pari dell'Alfa Romeo Stelvio.

La giapponese ha dalla sua una perfetto equilibrio tra comfort, dinamismo e affidabilità, con consumi tra i migliori della categoria, specialmente nelle versioni diesel mild hybrid.

Mazda CX-60 2025 a confronto con le rivali

Quali sono le principali novità della Mazda CX-60 2025?

La Mazda CX-60 2025 introduce aggiornamenti alle sospensioni, allo sterzo e al sistema AWD per migliorare il comfort e la dinamica di guida. Inoltre, l'allestimento Homura ora dispone di finiture in pelle Nappa di alta qualità.

Quali motorizzazioni sono disponibili per la Mazda CX-60 2025?

Sono disponibili tre motorizzazioni ibride: un diesel mild hybrid da 200 CV con trazione posteriore, un diesel mild hybrid da 249 CV con trazione integrale e una versione plug-in hybrid da 327 CV con trazione integrale e un’autonomia elettrica di 64 km.

Quanto costa la Mazda CX-60 2025?

Il prezzo parte da 53.850 euro per la versione base Prime Line e-Skyactiv D 200 CV e arriva fino a 71.550 euro per la versione top di gamma Takumi Plus e-Skyactiv D 249 CV.

Come si comporta la Mazda CX-60 2025 rispetto al modello precedente?

Grazie alle nuove sospensioni e al servosterzo migliorato, l’assetto è più equilibrato e la guida più precisa. Inoltre, è stato ridotto il rumore interno, rendendo l’esperienza di guida più raffinata.

Qual è la migliore rivale della Mazda CX-60?

Probabilmente la più pericolosa è la nuova Mazda CX-80, che propone lo stesso lusso e la stessa qualità ed è disponibile anche in versione a 7 posti: guarda qui soto il video della prova.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/03/2025