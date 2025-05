Khumo Ecsta Sport: il nuovo leader tra gli ultra high performance?

Tesi: i nuovi Kumho Ecsta Sport e Ecsta Sport S sono i nuovi numeri uno tra i pneumatici ultra high performance. Dimostrazione: i test indipendenti di TÜV SÜD, cioè un Ente che merita ascolto.

Kumho Ecsta Sport e Ecsta Sport S sono il frutto di un investimento pluriennale che Khumo Tire ha profuso a beneficio espressamente del mercato europeo. L'obiettivo è uno solo: la leadership nel settore delle gomme ad elevate prestazioni.

Khumo Ecsta Sport e Ecsta Sport S: garantisce TÜV SÜD

Missione compiuta? A parlare, sono i numeri. Prima, una rapida introduzione.

Su Khumo Ecsta Sport e Ecsta Sport S

Sviluppati in Germania dal Kumho Europe Technical Center (KETC) dal 2021 al 2024, Kumho Ecsta Sport e Ecsta Sport S prendono le mosse dai loro predecessori, Ecsta PS91 e Ecsta PS71, rafforzandone le proprietà sotto ogni prospettiva.

Il Costruttore sudcoreano, in particolare, sostiene che:

il disegno ottimizzato dei blocchi del battistrada migliora la stabilità alle alte velocità

la maggiore durata consente una maneggevolezza agile e precisa ripetibile nel tempo



Khumo Ecsta Sport: disegno del battistrada ottimizzato

A confronto con la concorrenza

Dalle dichiarazioni, ai fatti. Nel 2024, nel test comparativo condotto da TÜV SÜD, Ecsta Sport S pare abbia ottenuto ottimi risultati.

L'autorità di certificazione tedesca ha sottoposto Ecsta Sport S a un confronto con cinque pneumatici UHP di altri importanti produttori. Ebbene, il top di gamma Kumho sarebbe risultato, su asciutto, il più performante sotto ambedue le voci chiave:

frenata

maneggevolezza



Secondo TÜV SÜD, Khumo Ecsta Sport S il migliore su asciutto

Khumo Ecsta Sport S sarebbe risultato il nuovo benchmark anche nei test su bagnato, primeggiando in tutti i test:

frenata

maneggevolezza

aquaplaning



Khumo Ecsta Sport S leader anche su bagnato, sostiene TÜV SÜD

A misura di sportiva full electric

Non solo prestazioni, ma anche versatilità e comfort.

L'intera gamma è stata progettata per essere compatibile anche con veicoli elettrici. Questo grazie al bilanciamento di criteri chiave, tra cui la resistenza all'abrasione e la riduzione del rumore, con alcune misure specifiche ulteriormente rinforzate per garantire una elevata capacità di carico, necessaria per sostenere il maggior peso degli EV.

Khumo Ecsta Sport e Ecsta Sport S: a prova di sportiva elettrica

Alcune misure sono anche dotate del sistema K-Silent, uno speciale strato di schiuma di poliuretano attaccata all'interno del battistrada che riduce al minimo la rumorosità.

To be continued...

Nel 2024 Kumho ha raggiunto il record di vendite e ricevuto riconoscimenti alla qualità dei suoi pneumatici nei test condotti non solo da TÜV SÜD, ma anche da altre prestigiose organizzazioni, tra cui le tedesche ADAC e Auto Bild.

In programma, annuncia l'azienda, sono ''altri ingenti investimenti per migliorare la competitività nelle vendite e nel marketing come parte della strategia di evoluzione in marchio premium''.

La sfida ai Costruttori storici europei, a quanto pare, non è che all'inizio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 10/05/2025