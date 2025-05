Renault 4 Savane 4x4 elettrica: la concept debutta al Roland Garros

Anteprima al Roland Garros per la nuova Renault 4 Savane 4x4 Concept: crossover elettrico con trazione integrale e stile rétro

Sarà una prémiere esclusiva, quella della Renault 4 Savane 4x4 Concept, che debutta il 19 maggio prossimo al torneo di tennis Roland-Garros, presso lo stand ufficiale Régie.

La nuova showcar intende incarnare il connubio tra avventura e raffinatezza, elementi ispirati alla figura del ''gentleman explorer'', dice la casa francese. Come? Scopriamolo insieme.

Renault 4 Savane 4x4 Concept, la scritta che identifica la trazione integrale

Elemento distintivo della Savane 4x4 Concept, rispetto alla Renault 4 che abbiamo provato poco tempo fa, è la trazione integrale sempre disponibile, realizzata con l'aggiunta di un secondo motore elettrico al posteriore.

Questa scelta tecnica consente al veicolo di affrontare agevolmente terreni difficili, rendendolo una proposta concreta per l’esplorazione a emissioni zero (finché non ci si allontana troppo dalle colonnine di ricarica).

Maggiore altezza da terra e carreggiate allargate

Rispetto alla versione standard della Renault 4 E-Tech Electric, la 4 Savane 4x4 Concept presenta un assetto rialzato di 15 mm e anche le carreggiate sono state allargate di 10 mm per lato, offrendo maggiore stabilità in fuoristrada.

Il modello monta pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ da 18 pollici (225/55), progettati per garantire aderenza su superfici fangose, innevate e non asfaltate. I cerchi specifici Savane completano un look funzionale ma curato nei dettagli.

Renault 4 Savane 4x4 Concept, l'assetto è rialzato di 15 mm rispetto alla Renault 4

La carrozzeria si distingue per una nuova tinta Verde Giada, accompagnata da finiture Nero lucido su paraurti e passaruota. L’effetto camouflage è rafforzato dai motivi pixelati applicati sul tetto, ispirati al design tessile e realizzati con stampa su tessuto.

Componenti in stampa 3D

I rostri classici dei paraurti lasciano spazio a nuovi componenti stampati in 3D, progettati con proprietà ammortizzanti. Dettagli che rafforzano la natura tecnica e sperimentale della showcar.

Renault 4 Savane 4x4 Concept, l'interno

L’abitacolo adotta un tono elegante ma robusto. I sedili hanno un look molto sportivo e fianchetti pronunciati, che non stonerebbero sulla Renault 5 Turbo 3E.

Sono rivestiti in TEP color Marrone Scuro, un tessuto che alla vista e al tatto ricorda la pelle, qui decorato con un motivo trapuntato tono su tono che richiama il numero “4” sulla parte alta dello schienale.

I supporti laterali e gli schienali dei sedili sono decorati con un elegante motivo pied-de-poule, ripreso anche sulla plancia. Quest’ultima è poi attraversata da cuciture tono su tono che collegano visivamente il cruscotto ai pannelli porta.

Illuminazione interna distintiva

Il logo 4Savane, retroilluminato e posizionato sulla fascia centrale della plancia, funge da firma luminosa dell’abitacolo, enfatizzando l’attenzione ai dettagli tipica delle concept car Renault.

L’estetica raffinata, insieme alle soluzioni tecniche più moderne, conferiscono alla concept l’identità di un veicolo avventuroso, che non vuole rinunciare al comfort e allo stile. Una concept off-road elegante.

Renault 4 Savane 4x4 Concept, i sedili anteriori

Che cos’è la Renault 4 Savane 4x4 Concept?

È una concept car elettrica con trazione integrale, sviluppata da Renault per rappresentare un’evoluzione moderna della storica Renault 4 Savane.

Quali sono le principali differenze rispetto alla Renault 4 E-Tech standard?

La 4x4 Concept presenta un'altezza da terra maggiore di 15 mm, carreggiate più ampie e un secondo motore elettrico per la trazione integrale.

La Renault 4 Savane 4x4 è destinata alla produzione?

Attualmente si tratta di una showcar, ma anticipa possibili direzioni stilistiche e tecniche future per Renault.

Qual è il significato della tinta Verde Giada?

È una nuova colorazione sviluppata per evocare l’ambiente naturale e rafforzare il legame con l’esplorazione outdoor.

Quale tipo di pneumatici monta il veicolo?

Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 su cerchi da 18'', ottimizzati per condizioni off-road.

Che piattaforma utilizza la Renault 4 Savane 4x4 Concept?

Si basa sulla piattaforma AmpR Small, specifica per veicoli elettrici compatti del segmento B.

La Renault 4 Savane 4x4 elettrica rappresenta un’interessante anticipazione sul futuro del brand, combinando stile elegante e tecnologia off-road. In attesa di scoprire se arriverà in produzione, continua a seguirci per tutte le novità su questa concept car e altri modelli elettrici Renault.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/05/2025