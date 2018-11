UN PO' DI NUMERI Il Team Peugeot Total ha concluso la sua avventura nel Campionato del Mondo di Rallycross con un buon risultato, questo weekend, nel Gran Premio del Sudafrica, ottenendo il nono podio della stagione. Il miglior pilota del team del Leone è stato Sébastien Loeb che alla fine della gara si è classificato terzo. Quello conquistato dal Campione francese è il suo personale settimo podio conquistato in 12 manche, che fanno da contorno alla vittoria conquistata nel Gran Premio del Belgio.

DOLCE ADDIO Torna a casa con un buonissimo risultato anche il pilota più giovane del team, Kevin Hansen, che con il quarto posto ottiene la sua migliore prestazione della stagione. Niente 'buone nuove' per Timmy Hansen, che è stato costretto a scendere dalla sua Peugeot 208 WRX al secondo giro della finale dopo avere urtato Petter Solberg in mezzo alla polvere conseguendo, al termine, solo il sesto posto assoluto. E’ la seconda volta, dopo la Lettonia, che le tre Peugeot 208 WRX ufficiali partecipano insieme alla finale, un risultato significativo per il marchio del Leone. Il team Peugeot Total finisce la sua avventura nel Rallycross 2018 con il terzo posto assoluto nella classifica finale del campionato per i team, nel suo primo anno di partecipazione ufficiale (senza partecipare sotto il nome di Team Hansen) al World RX.

BRUNO FAMIN Direttore di Peugeot Sport “Concludiamo la stagione con un podio e tre vetture in finale, un bellissimo modo di finire l’anno. Ovviamente, speravamo di fare meglio e il nostro obiettivo era conquistare una nuova vittoria, come abbiamo già fatto in questa stagione. Ma tutto ciò conferma il livello altissimo del campionato, con una forte concorrenza. Complimenti a Johan Kristoffersson, davvero impressionante! La manche sudafricana era iniziata benissimo per noi perché abbiamo ottenuto i primi due posti nella prima manche di qualificazioni. Sfortunatamente, non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello di risultato nel resto del weekend, anche se ci siamo arrivati molto vicino. Credo che abbiamo dimostrato la velocità e il potenziale di prestazioni della 208 WRX in tutta la stagione. Desidero ringraziare ognuno dei membri della squadra, che avevano funzioni diverse e complementari all’interno del Team Peugeot Total. Insieme, hanno fatto un lavoro eccezionale quest’anno, in così poco tempo e in condizioni difficili”.

SEBASTIEN LOEB “La vettura si è comportata bene siamo stati velocissimi! Ma questa non è una novità, l’avevamo già dimostrato in ogni gara della stagione. Abbiamo lavorato molto per mettere in atto questo programma. Gli ingegneri e i meccanici di Peugeot Sport hanno apportato evoluzioni significative sulla 208 WRX a metà stagione e credo sinceramente che per il nostro primo anno di impegno ufficiale abbiamo fatto un ottimo lavoro. In quest’ultima manche, siamo stati ancora una volta competitivi, in lotta negli avamposti dall’inizio alla fine. E’ stato un bel week-end e il terzo posto è un buon risultato, tanto più che qui ci si gioca tutto alla prima curva, e nella finale è sempre un gran caos. Sono davvero contento di questa giornata e soddisfatto di questa stagione. Ringrazio molto tutti i membri della squadra per il grande lavoro che hanno fatto e i bellissimi momenti passati insieme. Quest’anno abbiamo ottenuto una sola vittoria, ma è pur sempre una vittoria! Non so ancora cosa farò l’anno prossimo. Ovviamente, l’annuncio della fine del programma non è stato una bella notizia. Per me ci saranno altre sfide nello sport automobilistico, forse correrò come pilota privato.”

TIMMY HANSEN “Il weekend a Città del Capo è andato abbastanza bene. Siamo stati competitivi con delle belle velocità di punta in tutte le manche. Ma non abbiamo avuto fortuna nella finale. Peter Solberg ha fatto un testa coda e uscendo dalla polvere l’ho urtato e ho rotto il triangolo della sospensione. Fine della manche: sono stato costretto al ritiro. La fine della prova sudafricana, e la conclusione di questa stagione, è un momento particolarmente commovente perché coincide con la fine dell’avventura con Peugeot dopo cinque anni di collaborazione. Sono fiero dei risultati che abbiamo ottenuto e felice per tutto quello che ho vissuto in questi anni. Questa stagione è stata, ancora una volta, una bella avventura. Sono soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto, contento di aver condiviso questo percorso con tutta la squadra di Peugeot Sport. Per me è difficile parlarne, sono molto emozionato. Desidero solo sottolineare che per me questa è stata un’esperienza davvero molto positiva.”

KEVIN HANSEN “È stato incredibile arrivare in finale e con la mia squadra eravamo davvero fieri di partecipare ancora una volta alla finale. Era l’obiettivo che ci eravamo prefissi per ogni manche. Oggi speravo di potere lottare per il podio, ma il quarto posto è un buon risultato ed è la migliore prestazione della mia carriera. Essere pilota di una squadra ufficiale a 20 anni è una grandissima opportunità e ho imparato molto. Mi servirò di quest’esperienza per continuare a crescere e a fare progressi. Sono sicuro che mi servirà molto e mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo: diventare campione del mondo! È triste e commovente finire quest’avventura: tutti i membri della squadra sono straordinari e voglio ringraziarli tutti tantissimo!”

RISULTATI DELLA FINALE A CITTA’ DEL CAPO 1. Johan KRISTOFFERSON - 04:12.787 2. Mattias EKSTRÖM - 04:15.487 3. Sébastien LOEB - 04:16.382 4. Kevin HANSEN - 04:19.017 5. Petter SOLBERG - 00:00.000 6. Timmy HANSEN – 00:00.000

CLASSIFICA PROVVISORIA PILOTI ALLA FINE DEL CAMPIONATO 2018 1. Johan KRISTOFFERSSON / Volkswagen Polo R - 341 pts 2. Mattias EKSTRÖM / Audi S1 - 248 pts 3. Andreas BAKKERUD / Audi S1 - 237 pts 4. Sébastien LOEB / PEUGEOT 208 WRX - 229 pts 5. Petter SOLBERG / Volkswagen Polo R – 227 pts 6. Timmy HANSEN / PEUGEOT 208 WRX - 192 pts 7. Niclas GRÖNHOLM / Hyundai i20 - 146 pts 8. Kevin HANSEN / PEUGEOT 208 WRX - 145 pts 9. Janis BAUMANIS / Ford Fiesta - 98 pts 10. Timur TIMERZYANOV / Hyundai i20 - 86 pts 11. Guerlain CHICHERIT / Renault Mégane RS - 68 pts 12. Jerome GROSSET-JANIN / Renault Mégane RS - 47 pts 13. Kevin ERIKSSON / Ford Fiesta - 38 pts 14. Anton MARKLUND / Renault Mégane RS - 35 pts 15. Robin LARSSON / Ford Fiesta - 34 pts 16. Liam DORAN / Renault Mégane RS - 19 pts

CLASSIFICA PROVVISORIA TEAM ALLA FINE DEL CAMPIONATO 2018 1. PSRX Volkswagen Sweden - 568 pts 2. EKS Audi Sport - 485 pts 3. Team PEUGEOT Total - 421 pts 4. GRX Taneco - 232 pts 5. GC Kompetition - 152 pts 6. Olsbergs MSE - 72 pts