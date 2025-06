Ford F‑250 incastrata in un garage a Las Vegas: la soluzione estrema in video

La cosa puzza di sciocchezzona gigante lontano un miglio, soprattutto perché documentata in un video divenuto virale su TikTok, tuttavia quella del pickup Ford F-250 che rimane incastrato nel garage di un hotel di Las Vegas potrebbe non essere uno stunt organizzato apposta per i social, ma una vicenda reale. Come è successo il pasticcio? Come si è risolto?

Ford F-250 Super Duty

Stando a quanto lei stessa racconta, una certa Stephanie (@faststeph) si è recata in un albergo della cosiddetta Sin City, affidando il parcheggio del proprio truck all'autista dell'albergo.

L'altezza massima consentita per i veicoli indicata all'ingresso era di 2,08 m, pari all'altezza dichiarata del veicolo. Infatti, entrando nel sotterraneo non ci sarebbero stati problemi.

Il problema e l'ipotesi sulla sua causa

Al momento di uscire dal garage, però, il tetto dell'auto toccava il soffitto dell'uscita. Strano, visto che Stephanie si è premurata di misurare l'altezza veicolo, riscontrando per il pickup un'altezza di 2,07 m scarico.

L'ipotesi, sostanziata dall'American Concrete Institute, è un abbassamento della via d'uscita a causa di un assestamento della struttura dell'albergo, dovuta alla prolungata fatica delle strutture di sostegno in cemento.

Ford F‑250 incastrata sotto un soffitto troppo basso in un garage di hotel a Las Vegas

Per risolvere la situazione, la prima strategia è stata quella di ridurre l’altezza del veicolo, sgonfiando tutti gli pneumatici. Anche così, però, il truck di Stephanie si incastrava sotto l'architrave.

Otto sotto un tetto

Alla fine, per guadagnare ancora qualche centimetro, otto persone sono state fatte salire nel cassone: il peso aggiuntivo ha schiacciato le sospensioni quel tanto che bastava per passare sotto l'ostacolo. Qui sotto il video-racconto della protagonista.

1. Perché il pickup Ford F‑250 si è incastrato nel garage dell’hotel a Las Vegas?

Il veicolo aveva un’altezza dichiarata pari al limite del garage (2,08 m), ma un possibile assestamento strutturale ha fatto sì che l’uscita fosse più bassa del previsto.

2. Come è riuscito a uscire il pickup incastrato nel garage?

Dopo aver sgonfiato gli pneumatici senza successo, otto persone sono salite nel cassone per abbassare le sospensioni: il peso aggiuntivo ha permesso al truck di passare sotto la soglia.

3. Chi è responsabile se un veicolo rimane incastrato per un errore di ''clearance''?

In linea generale, la responsabilità ricade sul conducente. Tuttavia, se la misura indicata è errata per via di cedimenti strutturali, la responsabilità può essere dell’hotel.

4. Cosa significa quando una struttura in cemento si abbassa nel tempo?

È un fenomeno chiamato “creep”, ovvero l’assestamento lento e progressivo del cemento sotto stress costante, come spiegato dall’American Concrete Institute.

Fonte: Motor1

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/06/2025