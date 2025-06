All’asta l’Alfa Romeo 1900 Super di Piero Pelù: storia, restauro e dettagli

Scopri la storia dell’Alfa Romeo 1900 Super del 1954 appartenuta a Piero Pelù, in vendita su Catawiki. Come partecipare all'asta

Un’Alfa Romeo 1900 Super del 1954 è ora all'asta online sul sito Catawiki. Ma l'Alfa in questione non è solo uno dei modelli più iconici del marchio: è anche appartenuta alla rockstar italiana Piero Pelù, frontman dei Litfiba. Un vero gioiello per i collezionisti? Scopriamolo insieme.

L'Alfa Romeo 1900 Super di Piero Pelù è stata completamente restaurata

Pochi sanno che Piero Pelù è un vero appassionato e collezionista di auto d’epoca: non si limita a comprarle e ammirarle, ma le restaura e le usa anche per correre.

Possiede e guida una bellissima Alfa Romeo Giulietta Sprint del 1955, restaurata e certificata da FCA Heritage; ha partecipato con questa vettura alla Mille Miglia del 2018 e l’ha usata persino per accompagnare sua figlia all’altare.

Il suo garage ospita altre gemme storiche come un'Alfa Romeo SZ del 1990 e una Giulia GTC del 1965. E in precedenza, naturalmente, la 1900 Super del 1954 messa in vendita da Netclassic.

Oltre a collezionare, Pelù nel 2015 aveva avviato con suo fratello Andrea una società chiamata Super Dino Classic Cars, specializzata nel recupero, nel restauro, nella compravendita e nella consulenza dedicata alle auto storiche, inclusi marchi come Ferrari, Porsche, Fiat e Alfa Romeo.

Un'avventura che, malgrado la passione del cantante, non ha avuto molta fortuna, visto che l'azienda ha cessato l'attività ed è stata messa in liquidazione (fonti: Registro Italiano delle Aziende e Fatturato Italia).

Il motore dell'Alfa Romeo 1900 Super di Piero Pelù è firmato Balduzzi

Per tornare all'Alfa Romeo 1900 Super del 1954 messa all'asta, il cantante ha acquistato personalmente la vettura per partecipare a gare storiche e l’ha guidata in eventi iconici come la Vernasca Silver Flag, il Gran Premio Nuvolari, la Firenze-Fiesole e il Monte Pellegrino.

La particolare messa a punto dell'auto e la livrea personalizzata riflettono lo spirito ribelle e anticonformista del cantante. È infatti dotata di sedili sportivi in stile vintage realizzati a mano, volante Nardi, tachimetro meccanico Jaeger e cinture di sicurezza in stile aeronautico. La plancia reca l'autografo del leggendario pilota di F1 Arturo Merzario.

Il motore è quello di serie, restaurato ed elaborato da Balduzzi con scarico sportivo, doppia aspirazione e carburatori Abarth. Interno ed esterno si presentano in condizioni eccellenti grazie a un completo restauro e l’auto è perfettamente funzionante, riporta l'annuncio.

“Il modello 1900 Super era noto come ‘la berlina di famiglia per l’uomo che voleva correre’,” spiega Franco Vigorito, Esperto di Auto Classiche di Catawiki. “Si abbina perfettamente alla personalità di Pelù: classico ma provocatorio, elegante ma pieno di potenza grezza.”

L’asta è aperta fino al 6 luglio 2025, senza prezzo di riserva, il che potrebbe permettere al fortunato acquirente di concludere un ottimo affare. Il valore stimato è tra i 34.000 e i 36.000 euro, ma al momento di scrivere le puntate non arrivano a 10.000 euro.

Di seguito la scheda tecnica sintetica:

Motore: 1.975 cc

Alimentazione: benzina

Potenza: 90 CV

Cambio: manuale

Chilometraggio: 67.117

Libretto di servizio: no

Omologazione ASI: si

Una foto d'epoca dell'Alfa Romeo 1900 Super di Piero Pelù

Chi è il proprietario dell'Alfa Romeo 1900 Super del 1954 in vendita?

La vettura è appartenuta a Piero Pelù, frontman dei Litfiba e appassionato collezionista di auto d’epoca.

Quanto vale l'Alfa Romeo 1900 Super all'asta su Catawiki?

Il valore stimato è tra i 34.000 e i 36.000 euro, ma l’asta parte senza prezzo di riserva.

Qual è la particolarità di questa Alfa Romeo 1900 Super?

Oltre al restauro completo, l’auto è dotata di sedili artigianali, motore Balduzzi, volante Nardi e dettagli vintage sportivi.

Quando termina l’asta dell’Alfa Romeo di Piero Pelù?

L’asta online su Catawiki chiude il 6 luglio 2025.

Dove ha guidato Piero Pelù questa Alfa Romeo?

Pelù ha partecipato con quest’auto a eventi storici come la Vernasca Silver Flag, il Gran Premio Nuvolari e il Monte Pellegrino.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/06/2025