TUTTO SUL RALLYCROSS In occasione della tappa di Lohéac, nel GP di Francia, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo, Peugeot ha filmato un video di grande impatto per ricordare l’importanza del suo impegno nel Campionato del Mondo FIA di Rallycross (WRX) con il Team Peugeot Total. Se l’ottava tappa della stagione 2018 è andata un po' 'alle ortiche', la campagna video, realizzata con l'aiuto di BETC Paris, ha rinfrancato i cuori del team del Leone.

LA PROTAGONISTA Al volante della Peugeot 208 WRX: Sébastien Loeb, 9 volte Campione del Mondo FIA di Rally WRC, seguito dalla ‘Next Gen’, rappresentata dai giovani e talentuosi fratelli svedesi Timmy e Kevin Hansen; tutti e tre decisi a far ruggire i 600 cavalli della leonessa da corsa Peugeot, la 208 in allestimento da WRX.

COME ED SHEERAN Il film è un'illustrazione delle performance, del know-how degli ingegneri, della precisione e della competenza dei meccanici di Peugeot Sport. Per illustrare le performance della 208 WRX, Peugeot si è avvalsa dell'aiuto di Syrine Boulanouar, regista di numerose clip anche per il famoso cantante britannico Ed Sheeran.

GUARDATE IL VIDEO! Con questa nuova campagna, Peugeot promette di raccogliere la sfida del WRX con competenza, esigenza e impegno. Le emozioni sono garantite. Pronti per immergervi nello spettacolare Rallycross? Non vi resta che guardare il video qui sotto!