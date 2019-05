Autore:

Simone Valtieri

GP GRAN BRETAGNA La Formula 1 sta per sbarcare a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco ma la Pirelli già guarda alle prossime tappe in campionato e dopo aver comunicato nei giorni passati le mescole per il Gran Premio d'Austria, è la volta di conosere le scelte della casa milanese per Silverstone.

COME IN SPAGNA Esattamente come nel Gran Premio dello scorso fine settimana in Spagna, e come avvenuto in precedenza anche in Bahrain, la Pirelli porterà a Silverstone il tris di pneumatici più duri della gamma, il C1, il C2 e il C3.

C3 DA QUALIFICA Sarà dunque la terza volta della stagione che si correrà su un asfalto abrasivo, e ciò avverrà solamente tra quattro GP, visto che a Monaco e in Canada la Pirelli porterà gomme morbide e in Francia e Austria quelle di mezzo. A Silverstone invece la gomma da tempo in qualifica sarà la Soft C3, mentre la Medium C2 sarà colorata di giallo e la Hard C1 di bianco.