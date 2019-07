Autore:

Simone Valtieri

HOT LAPS Momenti di commozione per Sir Frank Williams a Silverstone, dove lo storico dirigente ha festeggiato domenica scorsa i 50 anni di attività nel mondo della Formula 1. Sebbene la sua scuderia non navighi in buone acque, c'è stato spazio per tanta commozine nel paddock, soprattutto quando Lewis Hamilton lo ha avuto come passeggero d'eccezione per uno dei suoi hot-lap in giro per l'incredibile tracciato britannico, al volante della Mercedes-AMG S 63. Non uno, ben due giri in barba a tutte le regole, che hanno fatto sciogliere anche i cuori più duri, nel sentire la voce spezzata dalla commozione e nel vedere il divertimento di questo immenso settantasettenne a tutto gas. Di seguito il video completo dal canale Facebook ufficiale della Mercedes.