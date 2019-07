Autore:

DECIMA TAPPA A una decina di giorni dal controverso epilogo del GP d'Austria a Spielberg, si torna in pista su uno dei tracciati più iconici del mondiale, quello di Silverstone, per la 70° edizione del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, unico evento sempre presente dal 1950 a oggi al pari del GP D'Italia. In questo lasso di tempo Max Verstappen avrà smaltito l'ebbrezza dopo il favoloso successo a casa della sua Red Bull, mentre Charles Leclerc potrebbe aver digerito la batosta, inflitta più che dall'avversario in pista, dai commissari di gara che hanno ritenuto corretta la manovra dell'olandese. Polemiche ormai alle spalle, a Silverstone sarà grande battaglia tra questi due giovani talenti e gli altri top driver: i due Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, in cerca di riscatto dopo l'opaca prova austriaca, e Sebastian Vettel, che in Austria è giunto quarto a un passo dal podio, e che vorrebbe tornare sul gradino più alto a Silverstone, dove ha già vinto lo scorso anno.

IL CIRCUITO Il primo GP d'Austria, come accennato, si è svolto nel 1950 a Silverstone: fu la gara inaugurale del primo Campionato del Mondo di Formula 1, e la vinse Nino Farina su Alfa Romeo. Da allora l'appuntamento britannico si è ripetuto 69 volte, 52 delle quali (le altre 12 a Brands Hatch e 5 ad Aintree) su questo tracciato ricavato da un vecchio aeroporto militare, che ha cambiato layout ben 10 volte nella storia prima di arrivare alla moderna conformazione. Alle storiche curve Stowe, Chapel, Becketts, Maggots e Copse si è aggiunto nel 2011 un interessantissimo settore che va da curva 1 a curva 6. La pista, lunga oggi 5.891 metri, viene percorsa per 52 giri in gara, con un record di 1'30"621 stabilito in gara da Lewis Hamilton nel 2017. In prova però, si scende ancora e la pole 2018, sempre firmata da Hamilton, è arrivata con l'impressionante tempo di 1'25"892.

I NUMERI Già detto del record della pista, a Silverstone l'albo d'oro recente parla di quattro affermazioni di Lewis Hamilton nelle ultime cinque gare, tutte consecutive dal 2014 al 2017, prima che a rompere le uova nel paniere arrivasse Sebastian Vettel con la Ferrari. In totale Hamilton vanta cinque vittorie in casa, ed è il pilota che nella storia ha riportato più successi a Silverstone al pari del suo connazionale Jim Clark e di Alain Prost, con Nigel Mansell che si è fermato a quota 4. Vettel vanta anche un successo con la Red Bull sulla pista del Northamptonshire, e tra i piloti in attività il solo ad aver trionfato anch'esso qui è Kimi Raikkonen, ma nel lontano 2007, con la Ferrari. E a proposito della Rossa, sono 17 le sue affermazioni nel Gran Premio di Gran Bretagna, davanti alle 14 della McLaren e alle 10 della Williams. Dovesse vincere domenica Hamilton diventerebbe il pilota più vincente di sempre nella sua patria, mentre è già il poleman più bravo, con 6 partenze al palo a Silverstone contro le 5 di Clark e le 4 di Stirling Moss.

IL METEO Tempo tipicamente british, ma non troppo in questo fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna. Previste temperature comprese tra i 10 e i 22 gradi, con un'umidità alta ma non eccessiva, un vento moderato e scarsa possibilità di precipitazioni. Di seguito il dettaglio da weather.com:

Venerdì 12 luglio: temperature 12°-21°, precipitazioni 20%, umidità 67%, vento 19kmh

Sabato 13 luglio: temperature 11°-21°, precipitazioni 20%, umidità 67%, vento 18kmh

Domenica 14 luglio: temperature 10°-22°, precipitazioni 10%, umidità 59%, vento 14kmh

ORARI TV Ecco come e dove vedere in TV e seguire live sul web il Gran Premio F1 di Gran Bretagna 2019

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale di Formula 1 2019

RISULTATI GARA

Domenica 14 luglio, ore 15.10

GRIGLIA DI PARTENZA

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 13 luglio, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3

Sabato 13 luglio, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Venerdì 12 luglio, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Venerdì 12 luglio, ore 11.00