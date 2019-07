Autore:

Andrea Brambilla

FERRARI AVVISATA Le avvincenti qualifiche di Silverstone (era ora) hanno dimostrato che la Ferrari c'è, almeno per la numero 16 di Leclerc; fin dalla prima sessione di libere però le Red Bull si sono dimostrate molto forti e costanti soprattutto sul passo gara. In grande spolvero è Pierre Gasly che, con il fiato sul collo del grande capo Helmut Marko, ha deciso di spingere al massimo riuscendo a finire appena dietro il compagno di squadra Max Verstappen in quinta posizione. L'olandese invece non pare del tutto soddisfatto per la qualifica piuttosto più fiducioso in ottica gara.

MAX CONTENTO A META' "Sono abbastanza contento - ha spiegato Max Verstappen - della seconda fila in griglia. Prima delle qualifiche non ero a mio agio e stavo ancora cercando il giusto bilanciamento. Su questa pista, con molte curve veloci, devi sentirti completamente sicuro della macchina per ottenere un buon tempo. Abbiamo migliorato nelle qualifiche, la macchina è stata fantastica e abbiamo trovato un buon set-up. Sfortunatamente, ho avuto un problema con un ritardo nell'erogazione del motore e nelle curve a bassa velocità ho perso tempo. Quando guardiamo quanto siamo vicini alla pole position, il risultato è agrodolce perché penso che avremmo potuto lottare per la pole se tutto fosse stato perfetto. Sembra che abbiamo trovato una buona ala per i rettilinei, di solito abbiamo prestazioni ancora migliori in gara e con il buon bilanciamento in qualifica sono abbastanza fiducioso. La strategia sarà molto importante a causa degli alti livelli di stress a cui sono sottoposte le gomme su questa pista, ma terrò il piede giù e spero che potremo fare una bella lotta".

A TUTTO GAS(LY)"Penso che abbiamo fatto un grande passo avanti questo fine settimana - ha poi aggiunto Pierre Gasly - ed è stato importante ottenere una buona posizione in qualifica. Le prove libere sono andate molto bene, abbiamo lavorato bene per tutto il weekend ed ero fiducioso per la qualifica. Il mio giro in Q3 non è stato perfetto, ma possiamo essere contenti di essere in P5 e di iniziare con la gomma media. L'intero weekend è stato davvero positivo e le cose vanno molto meglio, quindi ora dobbiamo concentrarci su domani. Il nostro ritmo di gara venerdì è stato buono e penso che abbiamo una macchina forte, quindi ora sono solo entusiasta di correre". Le aspettative per una gara avvincente ci sono tutte, c'è solo da capire a combattere saranno solo gli "altri" oppure se anche per il gradino più alto del podio ci sarà un lotta con Red Bull e Ferrari. Appuntamento alle 14:45 per la nostra diretta!