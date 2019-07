WELCOME HOME La Formula 1 torna a casa, a Silverstone, sul tracciato dove 69 anni fa tutto cominciò in quel lontano 13 maggio 1950, giorno della prima gara della storia. Domenica andrà invece in scena il GP numero 1007°, il 70° Gran Premio di Gran Bretagna per la precisione, e a sfidarsi su una delle piste più tecniche e difficili al mondo, ci saranno ancora loro: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in rigoroso ordine di classifica iridata. Li abbiamo lasciati al termine di un GP d'Austria entusiasmante ma chiuso con le polemiche per il contatto tra Verstappen e Leclerc, li ritroviamo agguerriti chi per riscattarsi, chi per confermarsi, chi per vendicarsi (sportivamente, s'intende). Chi avrà la meglio tra gli assi di Mercedes, Ferrari e Red Bull? Scopritelo seguendo tutto il weekend più coinvolgente dell'anno con le dirette testuali di Motorbox, che vi accompagneranno del primo minuto di prove libere all'ultimo giro di gara.

