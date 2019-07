Autore:

Salvo Sardina

SILVERSTONE IN TV Dopo lo spettacolare evento del Red Bull Ring, la Formula 1 torna… a casa. Il circus sbarca infatti in Gran Bretagna per la tappa di Silverstone, una delle piste più iconiche del calendario iridato. E, in occasione del decimo round del mondiale 2019, le gesta di Hamilton, Vettel e soci saranno visibili live in chiaro in Italia grazie alla seconda diretta stagionale di TV8. Gli abbonati Sky Sport potranno comunque vivere in diretta esclusiva come al solito la conferenza stampa piloti e team principal oltre che le tre sessioni di prove libere di scena tra la giornata di venerdì e il sabato mattina. Tutto sarà ovviamente raccontato live minuto per minuto anche su MotorBox. Ecco nel dettaglio gli orari del weekend Sky, Tv8 e MotorBox.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 12 luglio

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 13 luglio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 14 luglio

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIRETTA IN CHIARO)

Qualifiche: sabato 13 luglio, ore 15.00

Gara: domenica 14 luglio, ore 15.00

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 12 luglio

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 13 luglio

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 14 luglio

Gara: dalle 14.45