Autore:

Salvo Sardina

GP AUSTRIA La Formula 1 è in procinto di scendere in pista a Baku per il Gran Premio d’Azerbaijan, ma la Pirelli guarda già alle prossime tappe del campionato. E, dopo aver comunicato nei giorni scorsi le mescole selezionate per il Gp di Francia, è adesso arrivato il momento di annunciare gli pneumatici utilizzati in Austria.

COME IN FRANCIA Anche a Zeltweg, dove i motori si accenderanno nel weekend del prossimo 30 giugno, la scelta è ricaduta sulle mescole “di mezzo”. E, cioè, sulle C2, C3 e C4 già selezionate oltretutto per i Gp in Australia, Cina, Azerbaijan e, appunto, Francia.

C4 DA QUALIFICA Dunque, neppure al Red Bull Ring ci sarà spazio per i compound più duri del lotto (le C1 hanno debuttato in Bahrain e torneranno a essere utilizzati anche in Spagna) né per quelli più morbidi, fin qui “eletti” solo per le gare a Montecarlo e Montreal. In Austria quindi il compound Hard “bianco” sarà quello che da quest’anno viene chiamato C2, mentre le C3 saranno le gomme caratterizzate dalla spalla gialla. Le C4 saranno infine le gomme “rosse” da qualifica, che i piloti saranno obbligati a utilizzare nella lotta per la pole position in Q3.