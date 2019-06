CASA RED BULL Non sono passati neanché 5 giorni dalla vittoria di Lewis Hamilton in Francia e il Circo della Formula 1 ha già riaperto i battenti tra le Alpi della Stiria, dove questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio d'Austria sulla pista del Red Bull Ring di Spielberg. E fu proprio la padrona di casa Red Bull a vincere lo scorso anno con Max Verstappen, che regolò le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. E le Mercedes? I dominatori di questa stagione non videro il traguardo, entrambi ritirati noie tecniche. Per questo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas saranno ancora più agguerriti quest'anno, alla ricerca della nona affermazione su nove gare per il team anglo-tedesco. La Ferrari però ha dimostrato nel recente passato di gradire i rettilinei e le sinuosità del tracciato stiriano, perciò sia Sebastian Vettel, sia il giovane Charles Leclerc, reduce dal podio di Le Castellet, daranno battaglia per tutto il fine settimana. Chi vincerà? Ora volete sapere un po' troppo... ma c'è un modo per scoprirlo: seguire con noi tutto il weekend di gara che racconteremo LIVE e in diretta su Motorbox.com.

