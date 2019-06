Autore:

La Redazione

NONA TAPPA Neanche il tempo di riprendere fiato e la Formula 1 torna protagonista nel weekend immediatamente successivo a quello di Le Castellet, con il Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Lewis Hamilton è in piena fuga iridata con ben 38 punti di margine sul compagno Valtteri Bottas e con addirittura 76 lunghezze da difendere in classifica su Sebastian Vettel. La Mercedes parte favorita anche sulla pista austriaca, dove però lo scorso anno non vide la bandiera a scacchi con entrambe le macchine, lasciando Red Bull e Ferrari a spartirsi il podio. Vinse Verstappen davanti a Raikkonen e Vettel, ma quest'anno grazie alla potenza della sua Power Unit, la SF90 potrebbe essere un pericoloso rivale per i campioni del mondo in carica e per i vincitori uscenti. Charles Leclerc arrivò nono con la Sauber e domenica avrà una buona chance per tornare tra i primi tre, ma sono attese a un buon risultato le altre motorizzate Ferrari, con la Haas che nel 2018 portò entrambe le auto ai piedi del podio. Occhio anche alle McLaren e alle Renault, recenti protagoniste del Gran Premio di Francia.

IL CIRCUITO Il primo Gran Premio d'Austria sul tracciato di Spielberg - ex Osterreichring e attuale Red Bull Ring - risale al 1970, quando si correva sulla versione più lunga. Quella fu la seconda edizione della gara, visto che nel 1964 si disputò una gara nella vicinissima Zeltweg, nome iconico spesso sovrapposto a quello della pista dove domenica si svolgerà il 32° GP d'Austria della storia. Sulla versione attuale della pista si corse per la prima volta dal 1997 al 2003, poi di nuovo dal 2014, quando l'impianto si presentò totalmente ristrutturato dalla Red Bull che oggi gli dà il nome e ne detiene la proprietà. La pista, lunga 4.318m, è la terza più breve del mondiale dopo Monaco e Interlagos eppur,e grazie ai lunghi rettilinei e alle curve sinuose, è il tracciato dove si gira più velocemente: 1'06"957 è il record in gara di Kimi Raikkonen lo scorso anno, addirittura 1'03"130 quello in qualifica, stampato da Valtteri Bottas nel 2018 per conquistare la pole del Red Bull Ring.

I NUMERI Già detto del record della pista, al Red Bull Ring l'albo d'oro recente ha visto trionfare Due volte Nico Rosberg (2004-2005) e una ciascuna nei tre anni successivi Hamilton, Bottas e Verstappen. La Ferrari vi vinse tra il 1997 e il 2003 per tre volte (2 con Schumacher, una con Irvine) e così la McLaren (2 Hakkinen e una Coulthard). È comunque la Mercedes a comandare con 4 successi contro i 3 di Ferrari e McLaren e la singola affermazione di Red Bull e Williams (nel 1997 con Jacques Villeneuve). Il pilota più vincente del Gran Premio d'Austria in generale è invece Alain Prost, che al vecchio Osterreichring conquistò tre primi posti, mentre tra le scuderie comanda la McLaren con 6, davanti a Ferrari (5) e alla coppia Mercedes-Lotus (4).

IL METEO Previsto un fine settimana totalmente estivo tra le montagne della Stiria, dove alberga il Red Bull Ring di Spielberg. Sopra alla cittadina austriaca il sole dovrebbe splendere per tutto il weekend, con temperature massime che oscilleranno tra i 28° e i 31°. Di seguito il dettaglio da weather.com:

Venerdì 28 giugno: temperature 13°-29°, precipitazioni 10%, umidità 38%, vento 11kmh

Sabato 29 giugno: temperature 13°-28°, precipitazioni 0%, umidità 43%, vento 10kmh

Domenica 30 giugno: temperature 17°-31°, precipitazioni 0%, umidità 45%, vento 10kmh

ORARI TV Ecco come e dove vedere in TV e seguire live sul web il Gran Premio F1 di Francia 2019

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale di Formula 1 2019

RISULTATI GARA

Domenica 30 giugno, ore 15.10

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 29 giugno, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3

Sabato 29 giugno, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Venerdì 28 giugno, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Venerdì 28 giugno, ore 11.00