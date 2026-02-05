Mercedes-Benz Marco Polo si evolve: il camper è più pratico e la tecnologia è “Made in Germany”

Arrivano nuovi interni, tetto rivisto e produzione in Germania per una vita all'aria aperta ancora più confortevole, pratica e lussuosa

Il Mercedes-Benz Marco Polo è da anni uno dei riferimenti assoluti nel segmento dei camper di fascia alta. Basato sulla Classe V, questo van coniuga la praticità del turismo itinerante con un livello di comfort paragonabile a quello di un hotel a quattro stelle (guarda Mercedes-Benz Marco Polo 2023).

Il riferimento tra i camper premium aggiorna i contenuti

A meno di tre anni dall’ultimo aggiornamento, Mercedes-Benz introduce ora una serie di miglioramenti mirati, senza stravolgerne l’identità. Dal punto di vista del design esterno, il Marco Polo non cambia.

Il modello aveva già adottato il frontale più moderno della Classe V, e Mercedes-Benz (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) ha scelto di concentrarsi su aspetti funzionali e qualitativi.

Nuovo Mercedes-Benz Marco Polo: si aggiorna il tetto a soffietto per la zona notte

Un tetto più efficiente per il campeggio

La novità principale è il tetto a soffietto completamente ridisegnato, ora con guscio in alluminio e illuminazione ambientale a LED configurabile. Il nuovo tetto non migliora solo l’estetica, ma anche l’esperienza di campeggio. Il cassone integrato misura 2,05 x 1,13 metri e il progetto è stato ottimizzato per offrire:

maggiore isolamento termico

riduzione dei rumori esterni

incremento dello spazio interno di circa 10 mm

Anche la tenda da sole è stata riprogettata per rendere più semplice montaggio e smontaggio, facilitando la vita in viaggio.

Nuovo Mercedes-Benz Marco Polo: l'angolo cottura con fornello a gas, lavandino e frigorifero

Abitabilità e tecnologia a bordo

All’interno restano due soluzioni letto: una nel tetto sollevabile e una ottenibile riconfigurando il sedile posteriore. La zona giorno mantiene un layout razionale, con angolo cottura compatto, armadio e sedili anteriori girevoli. Tra le novità spiccano le nuove tende oscuranti magnetiche per la cabina, i tavolini pieghevoli migliorati e cassetti più scorrevoli.

La plancia ospita due display da 12,3 pollici che, pur non arrivando alle dimensioni dell’MBUX Superscreen, supportano l’ultima evoluzione del sistema Mercedes-Benz Advanced Control, rendendo più intuitive le funzioni dedicate alla vita con il camper.

Nuovo Mercedes-Benz Marco Polo: la plancia di comando. I vetri hanno le tendine oscuranti

Audio e comfort migliorati

Il comfort di bordo cresce anche grazie a un nuovo impianto audio con otto altoparlanti e subwoofer. Il sistema può essere collegato allo smartphone via Bluetooth anche con infotainment spento, una soluzione pensata per l’uso in sosta.

Nuovo Mercedes-Benz Marco Polo: nuovo impianto audio con Bluetooth

Produzione tedesca e qualità superiore

Il cambiamento più rilevante riguarda la produzione. Il nuovo Mercedes-Benz Marco Polo sarà ora realizzato interamente in Germania, nello stabilimento di Ludwigsfelde, mentre la Classe V base continuerà a essere assemblata a Vitoria, in Spagna.

Secondo Mercedes, questa scelta garantisce standard qualitativi più elevati e tempi di consegna potenzialmente più rapidi.

Nuovo Mercedes-Benz Marco Polo: la versione ''base'' Horizon con stessa meccanica

Meccanica invariata, ma robusta e collaudata

Sul fronte tecnico non ci sono novità: resta il turbodiesel 2.0 litri, disponibile in tre livelli di potenza fino a 237 CV, abbinato al cambio automatico a nove rapporti e alla trazione posteriore o integrale 4Matic.

Accanto al Marco Polo debutta anche la versione Horizon, più essenziale e priva di cucina e armadio. Entrambi arriveranno sul mercato nella seconda metà del 2026, ma i dettagli sui prezzi non sono ancora stati resi noti.

Nuovo Mercedes-Benz Marco Polo: il vano posteriore pratico e versatile

Uno sguardo al futuro

Intanto, da Stoccarda hanno già confermato lo sviluppo di un successore basato sulla nuova architettura Mercedes-Benz Van Architecture. Per quanto riguarda i motori, la casa tedesca afferma che verranno utilizzati sia il sistema Van Electric Architecture (VAN.EA) completamente elettrico, sia il sistema Van Combustion Architecture (VAN.CA) basato sulla combustione interna e il loro arrivo è previsto entro la fine del decennio. Cosa ne pensate del nuovo camper di Mercedes? Vi piace il turismo itinerante? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/02/2026