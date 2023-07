All'asta una Ferrari 500 Mondial Spider 1954: spendereste 2 milioni per questo relitto?

Quando alla passione è (quasi) impossibile dare un limite. Guardate le foto di questa Ferrari 500 Mondial Spider Serie I del 1954 realizzata dalla carrozzeria PininFarina (0406 MD). Si tratta di uno dei soli tredici pezzi mai costruiti ed è anche il secondo esemplare prodotto dall’atelier torinese. Un’auto da corsa, capace di vincere alcune gare di quegli anni. Ma si tratta di un relitto, per di più bruciato, eppure… Eppure, potrebbe essere aggiudicato per una cifra superiore ai due milioni di dollari. Avete capito bene, una bella somma, per la carcassa di un’auto, seppur dal pedigree straordinario, ma andiamo con ordine.

Ferrari 500 Mondial Spider: la carcassa dell'auto messa all'astaUN MODELLO RARO E VINCENTE Rarità e provenienza costituiscono il valore generale di questa Ferrari d’epoca, poiché le sue condizioni, sicuramente, non lo sono. Abbiamo già parlato di quante poche di queste auto siano state prodotte dal Cavallino Rampante, ma questa porta con sé anche un gran carico di storia. Infatti, i libri mastri dell'epoca suggeriscono che potrebbe essere stata acquistata appositamente per l'ex pilota ufficiale della Ferrari Franco Cortese, in modo da farlo correre in alcune gare. Questa informazione è importante poiché si tratta del pilota che ha vinto il Gran Premio di Roma del 1947 su una Ferrari 125 S, cioè la prima auto del costruttore e la sua prima vittoria. Qua si parla di storia… Lo stesso uomo che ha portato questa Ferrari ormai a pezzi e bruciata al quarto posto di classe alla Mille Miglia nel 1954. Ha poi ottenuto un ottavo posto al Gran Premio di Imola proprio con questa macchina. Infine, questa stessa Ferrari partecipò alla Targa Florio prima dello schianto che la distrusse a metà degli anni '60.

VEDI ANCHE

Ferrari 500 Mondial Spider: il pilota Franco Cortese in gara alla Coppa della Toscana 1954 MECCANICA RIFATTA Il suo motore originale non c'è più, ma nel pacchetto messo all'asta sono compresi un motore sostitutivo Mondial con numero di serie 0440 MD, la trasmissione e il ponte posteriore. Tutti questi motivi sono degli ottimi presupposti per cui questa Ferrari completamente distrutta potrebbe essere aggiudicata per una cifra a sei zeri.

Ferrari 500 Mondial Spider: realizzata da PininFarina e valutazione a 2 milioni di dollari CIFRA DA CAPOGIRO VISTE LE CONDIZIONI, MA… Purtroppo, non è rintracciabile alcuna registrazione della casa d'aste che fornisca particolari indicazioni per questa vettura, ma il sito web AFR.com dichiara che è probabile che possa essere battuta per circa due milioni di dollari. Per fare un esempio concreto, ricordiamo che RM Sotheby's ha venduto un'altra Ferrari Mondial Spider del 1954 di PininFarina, questa in condizioni quasi perfette, per 3.717.500 euro (circa 4 milioni di dollari al cambio di allora). È accaduto nel maggio del 2019, cioè prima dell'enorme spinta nel mercato delle auto d'epoca e della gigantesca ondata di inflazione. Tutto ciò permetterà alla Ferrari bruciata di superare i due milioni di dollari di valutazione? Lo scopriremo il 19 agosto. E se c’è qualcuno pronto a fare un’offerta… lo faccia sapere!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/07/2023