Type Holidays, il mini camper tecno-vintage di Citroen: eccolo in video

H come “holidays”, vacanze, ma anche il nome del furgone prodotto da Citroen tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Ottanta. Una storia lunga un terzo di secolo, che Citroen ripropone grazie ai lavori del carrozziere italiano Caselani: al multispazio Berlingo e al furgone SpaceTourer così rivisti si aggiunge oggi anche il nuovo Type Holidays, presentato al Salone del Camper di Dusseldorf che si svolge in questi giorni, e che terminerà domenica 3 settembre.

Citroen Type Holidays, il minicamper in configurazione diurna

CORSA AL (MINI)CAMPER Come il Mercedes Marco Polo, il Ford Transit Nugget e il Volkswagen California, anche il Type Holidays è un camper compatto (l’altezza è inferiore ai 2 metri), perfettamente utilizzabile per muoversi normalmente tutti i giorni, ma dotato di tetto rialzabile e dei comfort necessari per una vacanza all’aria aperta per quattro persone.

Citroen Type Holidays, vista degli interni dalla zona giorno

VEDI ANCHE

L’ALLESTIMENTO Il Citroen SpaceTourer Type Holidays offre i vantaggi del furgone francese, ossia le porte laterali scorrevoli, il vetro del portellone posteriore ad apertura indipendente, con l’aggiunta delle modifiche apportate dallo specialista sloveno Bravia Mobil:

Il tetto rialzabile , che da un lato permette di rimanere in piedi nello spazio abitabile del camper, e dall’altro di avere un letto matrimoniale nella configurazione da notte

, che da un lato permette di rimanere in piedi nello spazio abitabile del camper, e dall’altro di avere un Un sedile a panca nella seconda fila , che si apre per formare un ulteriore letto a due piazze; la seduta può essere rimossa per aumentare la capacità di carico

, che si apre per formare un ulteriore letto a due piazze; la seduta può essere rimossa per aumentare la capacità di carico I due sedili anteriori girevoli verso la zona giorno

verso la zona giorno Blocco cottura completo di cucina, lavello e frigorifero

di cucina, lavello e frigorifero Tavolo pieghevole (per pasti o lavoro) e diversi armadi e vani

(per pasti o lavoro) e diversi armadi e vani Riscaldamento Webasto per gli occupanti

Citroen Type Holidays, al camper si accede dai portelloni laterali

QUANDO ARRIVA IN ITALIA? Esposto dal 25 agosto al 3 settembre al Caravan Show di Düsseldorf, il Citroën Type Holidays al momento è solo un concept destinato a rimanere un esemplare unico. Non disperate, però, perché in realtà la sua linea retrò e gli interni moderni anticipano una nuova gamma completa che entrerà nell’offerta Citroen che verrà presentata entro la fine dell’anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/08/2023