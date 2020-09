NOVITÀ DAL PASSATO Assemblato artigianalmente in piccola serie numerata, con numerose possibilità di personalizzazione sia per clienti privati sia per aziende, debutta Citroen HG: furgone o multispazio allestito da Carrosserie Caselani su base Citroen Jumpy o Citroen SpaceTourer (qui le novità del modello 2020). Il design è firmato da David Obendorfer ed è un'attualizzazione dell'iconico furgone Citroen Type G: progettato nel 1948 e uscito di produzione nel 1981.

I NUMERI CHE CONTANO Citroen HG fa seguito a un'altra creazione di Fabrizio Caselani: il Citroen Type H, su base Jumper, di cui è il fratello minore. Sfruttando una base tecnica modernissima, si presenta con linee rétro dal formidabile impatto estetico, potenziando le caratteristiche dei veicoli Citroen su cui viene sviluppato: Citroën SpaceTourer, nel caso di trasporto persone e Citroën Jumpy nel caso di trasporto merci. In particolare conserva le motorizzazioni 1.2 benzina PureTech da 131 CV con cambio automatico EAT8 e 1.5 Diesel da 129 CV con cambio EAT8 o manuale; l’altezza limitata a 1,90 m per poter accedere ai garage sotterranei; la capienza del vano di carico; le diverse lunghezze XS, M e XL rispettivamente di 4,60 m, 4,96 m e 5,30 m. Rimaniamo in attesa dei prezzi, che per il momento il carrozziere non rivela.