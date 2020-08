VAN NOVITÀ Citroen Spacetourer si aggiorna con una serie di novità a livello di comfort e sicurezza. Scopriamo tutto sull'edizione 2020 del van del Double Chevron, declinato in differenti lunghezze e con capacità da 5 a 9 posti.

DIMENSIONI E CAPACITÀ DI CARICO Citroen Spacetourer 2020 è innanzitutto sempre disponibile con con due misure di interasse (2,92 m e 3,27 m), ma anche due diversi sbalzi posteriori (0,80 m e 1,15 m), per tre differenti combinazioni di lunghezza: XS da 4,60 m (inedita nel segmento) abbinata al passo corto, M da 4,95 m e XL da 5,30 m, entrambe associate al passo lungo. Lo spazio nel bagagliaio va così crescendo - in configurazione 5 posti - dai 1.978 litri dell'XS ai 2.381 litri dell'M, fino ai 2.932 litri dell'XL. Spacetourer può ospitare, in versione Business, fino a 9 persone.

I MOTORI DIESEL Tre motorizzazioni, tutte a gasolio. Trattasi dei Diesel BlueHDi, da 1.5 litri o 2,0 litri di cilindrata, con potenze da 120, 150 e 180 CV. Tutti equipaggiati di Stop&Start, i motori sono abbinati al cambio manuale a 6 rapporti oppure al cambio automatico EAT8. Il van Citroen, inoltre, è disponibile anche in una versione tutta elettrica E-Spacetourer.

LE VERSIONI FEEL E SHINE Spacetourer 2020 è disponibile in 4 differenti allestimenti: Feel, Shine, Business e Business Lounge. La versione Feel, proposta in 3 lunghezze, è disponibile di serie nella configurazione da 8 posti, oppure da 5. I sedili sono scorrevoli e ripiegabili a tavolino, per un volume del bagagliaio tarato su misura ma anche per offrire uno spazio maggiore per le gambe, permettendo inoltre di trasportare anche oggetti ingombranti con facilità. Di serie troviamo i sedili conducente e passeggero con regolazione elettrica, riscaldati e con funzione massaggio, con le panchette 3 posti in seconda e terza fila frazionabili 2/3 - 1/3, con sedili ripiegabili a tavolino. La versione 2020 Feel beneficia inoltre di cerchi in lega diamantati da 17”, sensori posteriori e specchietti ripiegabili. L'allestimento Shine, proposto in 2 lunghezze e in configurazione 7 e 8 posti aggiunge anche gli interni in Pelle Claudia Nera e, nella nuova versione, la radio Citroen Connect Nav DAB, la doppia porta laterale scorrevole motorizzata con funzione Hands-free, la panchetta 3 posti individuali in terza fila frazionabile 2/3-1/3 con sedili ripiegabili a tavolino e scorrevoli su binari.

LE VERSIONI BUSINESS E LOUNGE Spacetourer in allestimento Business, proposto in 3 lunghezze e disponibile in configurazione 9 posti di serie - su richiesta a 8 posti - è destinato soprattutto ai professionisti del trasporto di persone (come navette degli alberghi, taxi, NCC). Configurabile a piacere, in base al numero di sedute e di equipaggiamenti, permette di avere un veicolo quasi su misura. Nella versione 2020 si arricchisce di cerchi da 17” con copricerchi, sensori posteriori, specchietti ripiegabili, radio Citroen Connect DAB, panchetta biposto anteriore, panchetta in seconda fila frazionabile e ripiegabile 1/3 – 2/3. Infine l'allestimento Business Lounge di Citroen Spacetourer, proposto in 2 lunghezze - M e XL - è disponibile in configurazione da 6 o 7 posti. Gli interni sono rivestiti in Pelle Claudia Nera. Rispetto alla versione Business qui troviamo i sedili singoli girevoli in seconda fila, il tavolino scorrevole e pieghevole e i vetri posteriori oscurati. Il model year 2020 beneficia anche di radio Citroen Connect Nav DAB, doppia porta laterale scorrevole motorizzata con funzione Hands-free Sliding Side Doors e, in opzione, del tavolino scorrevole tra la seconda e la terza fila e il lunotto posteriore apribile.

SICUREZZA Tanti i sistemi dedicati alla sicurezza a bordo. Tra questi ci sono l'Avviso di Superamento involontario della Linea di carreggiata (ASL), il sistema di Sorveglianza dell’Angolo Morto (SAM) il rilevamento del Limite di velocità: lettura dei cartelli e raccomandazione, il Coffee Break Alert, l’Allarme Attenzione Conducente, il Regolatore di Velocità Adattativo, l’Allarme Rischio Collisione (ARC), l’Active Safety Brake. Citroen Spacetourer vanta 5 stelle EuroNCAP.

PREZZI Citroen Spacetourer 2020 è disponibile da agosto a prezzi che vanno dai 32.850 euro del 1.5 BlueHDi Business S&S in taglia XS fino ai 48.500 euro della 2.0 BlueHDi Shine S&S da 180 CV con cambio automatico EAT8 in taglia XL.