DOVE ANDARE? Peugeot Sport dopo essersi ritirata dalla Dakar ha deciso che, a partire dalla prossima stagione, non correrà più nel World Rallycross. La sezione sportiva del Leone lascia una categoria che ancora non ha ben capito cosa fare del proprio futuro. Infatti, non è ancora chiaro se il Rallycross a partire dalle prossime stagioni schiererà vetture ibride o full electric. Per questo motivo Peugeot lascia il Rallycross e si appresta a esplorare nuovi e altri lidi del motorsport dove poter 'spremere' una nuova generazione di veicoli sportivi elettrificati.

IL COMUNICATO Peugeot Sport non ha però ben chiarito i motivi della sua scelta, rilasciando solo alcune parole sui suoi social: "Dopo aver sviluppato e prodotto una nuova generazione di veicoli ibridi ed elettrici al Salone di Parigi, Peugeot annuncia lo sviluppo di una nuova gamma di vetture sportive elettriche a partire dal 2020. Peugeot concentrerà il suo sviluppo su questi nuovi veicoli, per questo motivo ha deciso di ritirarsi dal World Rallycross alla fine della stagione 2018, la cui evoluzione verso l'elettrificazione è ancora incerta".