Il pezzo di ricambio? Lo compro su eBay (o non lo compro proprio)

Un automobilista su 2 posticipa o rinuncia alla manutenzione, uno su 3 acquista sul web. Per risparmiare o perché è... obbligato

Dall'officina del meccanico al garage di casa, passando dal web.

Tra gli italiani e il delicato tema dei ricambi auto è sempre stato un rapporto di amore e odio. Nel 2025 questa relazione assume contorni ancor più particolari. E a segno opposto: il contatto diretto (il fai-da-te) o il rifiuto totale.

RICAMBI USATI, IL RAPPORTO eBAY

Andiamo al sodo. Un’indagine condotta da Ipsos per eBay svela le motivazioni e le preferenze degli automobilisti italiani riguardo alla manutenzione della propria auto.

Il report individua tre fenomeni, intrecciati tra di loro:

oltre 1 automobilista su 2 posticipa o rinuncia alla manutenzione del proprio veicolo



alla manutenzione del proprio veicolo quasi un automobilista su 2 acquista pezzi di ricambio usati o rigenerati



oltre 1 su 3 acquista pezzi di ricambio usati online





Ricambi usati: perché sono in crescita

La crescita del mercato secondario dei ricambi auto sarebbe da ricercare soprattutto nel desiderio, talvolta l'esigenza, di allungare la vita di veicoli spesso non più recenti.

Il parco auto italiano, tra i più anziani in Europa, ha oggi un’età media superiore agli 11 anni: un dato che rende il ricorso a componenti alternativi, inclusi i ricambi fuori produzione o rigenerati, una scelta sensata e spesso necessaria.

eBay passa in rassegna tutti e tre gli aspetti sopra menzionati e suggerisce la sua chiave di lettura. (Se leggi da smartphone, l'infografica richiede la lente di ingradimento).

Mi tengo il guasto

Sulla scelta di rimandare o abortire un intervento di manutenzione o di riparazione, a pesare sarebbe soprattutto il contesto economico.

I costi elevati legati alla manutenzione portano molti italiani a rivedere le proprie priorità: il 17% degli automobilisti dichiara di aver rinunciato per ragioni di budget, il 38% di aver quantomeno posticipato un intervento.

(Con tutto quello che il fenomeno comporta in termini di sicurezza propria e altrui).

Ricambio di seconda mano

Il 44% di chi possiede un’auto ha già acquistato ricambi usati o rigenerati e, tra questi, oltre uno su 3 (il 37%) dichiara di averlo fatto più frequentemente rispetto all’anno precedente.

A guidare questa tendenza è anche la percezione di un risparmio concreto: più della metà degli automobilisti ritiene che un ricambio usato o rigenerato possa costare fino al 50% in meno rispetto a uno nuovo.

Anche i riparatori giocano un ruolo importante nel promuovere questa alternativa: in Italia, il 52% degli automobilisti ha ricevuto almeno una volta la proposta di utilizzare ricambi usati o rigenerati direttamente in officina.

Il pezzo di ricambio viaggia online

Acquista online il 33% degli automobilisti, lo fa perché trova in piattaforme come eBay (e non solo) un punto di riferimento affidabile e vantaggioso.

Le motivazioni principali? Prezzo conveniente (47%), presenza di offerte e sconti (36%), comodità (25%) e possibilità di reperire pezzi rari o difficili da trovare (24%).

A queste si affiancano ulteriori elementi che rendono l’esperienza digitale sempre più attrattiva, come l’ampia disponibilità di prodotti (23%), la velocità di consegna (19%) e la possibilità di confrontare facilmente le offerte tra diversi venditori (17%).

L’interesse per i ricambi online è fotografato anche dai volumi di ricerca sulla piattaforma eBay stessa: una frequenza di una ricerca per ricambi auto al secondo.

Va ricordato che la maggior parte degli acquisti avviene in ogni caso ancora tramite canali tradizionali: il 37% nei negozi specializzati, il 34% direttamente dal meccanico. Ma l'online cresce.

GLI ITALIANI E LA MANUTENZIONE AUTO FAI-DA-TE

Il fai-da-te è un'abitudine sempre più rilevante: la quota di automobilisti italiani che si è occupata almeno una volta della manutenzione della propria auto ammonta al 46%. Tra le operazioni più frequenti:

lavaggio (52%);

controllo e cambio olio o liquidi (46%);

sostituzione lampadine (46%);

cambio della batteria (44%);

controllo pressione pneumatici (43%).



Prima del lavaggio: lo sporco sulla coda della Honda S2000

Ad attività di routine si affiancano anche interventi più tecnici:

montaggio di accessori (32%);

cambio dei filtri (31%);

controllo dei freni (23%);

sostituzione pneumatici (23%);

sostituzione di parti rotte o usurate (22%);

controllo dell’impianto elettrico (16%).



Ti riconosci in uno dei profili individuati dal report di eBay?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 15/06/2025