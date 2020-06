FLAT SIX IN AZIONE Dopo i durissimi mesi di lockdown, un po’ tutti i campionati sportivi scaldano i motori in vista della ripartenza. Un canovaccio seguito anche dalla Porsche, che ha confermato le date del calendario 2020 dell’appassionante Porsche Carrera Cup Italia. Il campionato monomarca anche quest’anno sarà abbinato all’Aci Racing Weekend condividendo le piste con alcuni appuntamenti del Campionato Italiano Gran Turismo. Rinviata di un anno invece la festa della casa di Zuffenhausen, con il Porsche Festival 2020 annullato a causa delle restrizioni sulla presenza del pubblico in autodromo incompatibili con la natura della manifestazione.

IL CALENDARIO Sarà il Mugello ad accogliere il debutto stagionale del campionato che vedrà in pista anche uno dei grandi amici di MotorBox e RadioBox, David Fumanelli. Il pilota milanese, al volante della 911 GT3 Cup con livrea Q8 Hi Perform dopo aver vinto il talent show “Race!”, sarà al via insieme a tutti gli altri colleghi nel weekend del 19 luglio. Il 15 luglio, inoltre, sempre l’autodromo toscano ospiterà i test precampionato della categoria. Il campionato poi proseguirà il 2 agosto a Misano, il 30 agosto a Imola, il 20 settembre a Vallelunga, il 4 ottobre ancora al Mugello prima del gran finale fissato per il weekend dell’8 novembre all’Autodromo Nazionale di Monza. Tutti i fine settimana saranno composti da due manche della durata di 28 minuti più un giro. Da segnalare inoltre un’interessante novità di questo 2020, con i piloti che potranno svolgere quattro ore aggiuntive di test nei giovedì precedenti le tappe di Misano e Vallelunga.

ARRIVEDERCI FESTIVAL Come detto, si dovrà invece ancora aspettare per il ritorno del Porsche Festival. La festa del marchio, che ogni anno raccoglie migliaia tra appassionati e fortunati possessori di Porsche, è infatti resa difficoltosa dalle norme anti-contagio. Data l’impossibilità di organizzare una manifestazione del genere a porte chiuse, la casa di Stoccarda ha quindi deciso di annullare il Porsche Festival 2020 che si sarebbe dovuto tenere il 4 ottobre a Monza. L’appuntamento preferito dai porschisti è dunque rimandato di un anno, con l’autodromo di Franciacorta, sede anche del nuovissimo Porsche Experience Center (inaugurato nella prossima primavera), che nel 2021 ospiterà la manifestazione.

Porsche Carrera Cup Italia 2020, il calendario ufficiale della stagione