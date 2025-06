Nuova Renault Espace 2025, il facelift si vede. E... si sente? Prova

Prima buona notizia: Renault Espace 2025 costa come Renault Espace 2024 e non era affatto cosa scontata.

La seconda buona nuova è che nouvelle Espace evolve più sotto il profilo estetico e elettronico, che non in senso radicale. In fondo Espace, nella sua nicchia, già spiccava come un SUV a 7 posti di massimo appeal (nella sua nicchia: repetita iuvant).

Già ne abbiamo vivisezionato da remoto le caratteristiche. Ora, è tempo di farci un giretto per le campagne francesi.

E a quale scopo, se il motore è sempre quello e dal posto di guida la nuova calandra non la vedi? Beh, perché una novità di ordine tecnico, in realtà, l'ex monovolume regina la porta pur sempre in dote.

Quella novità è la trasmissione. Non che sia una trasmissione nuova nuova. È solo stata un po'... fluidificata. Fa la differenza?



Nuova Renault Espace 2025, è l'ora di un test drive

Uno stile più moderno fuori, nuovi equipaggiamenti tecnologici all'interno. Esteticamente parlando, questo è tutto ciò che differenzia Renault Espace 2025 dal modello pre-restyling.

Concentrandoci sul look: frontale e posteriori rivisitati, nuove firme luminose Matrix LED (di serie), inedita tinta di carrozzeria Griglio Baltico (come l'esemplare della fotogallery, che sei invitato a sfogliare).

Renault Espace 2025, il nuovo frontale

Invariata, ovviamente, la capacità di carico fino a 943 litri (sulla 5 posti).

A grandi linee, sono gli stessi interventi che soltanto alcune settimane prima avevano coinvolto Renault Austral, la sorella ''a coda tronca''.

Ed è un pacchetto di interventi che convince. Espace guadagna in imponenza, senza smarrire eleganza.

Renault Espace 2025 vista di lato

Stabile e (piuttosto) maneggevole

Il telaio CMF-CD, con retrotreno multilink e sistema a 4 ruote sterzanti 4Control Advanced (su Esprit Alpine), restituisce a un SUV lungo 4 metri e 75 e pesante, a seconda dell'allestimento, tra i 16 e i 17 quintali:

un'ottima stabilità sulle curve veloci (il retrotreno ruota in sincrono all'asse anteriore);



una discreta maneggevolezza in manovra e alle bassa velocità (ruote posteriori in controfase).



Buona agilità grazie allo sterzo integrale

In ingresso e uscita di parcheggio, non proprio un carrello del supermercato (le quattro ruote sterzanti non dissolvono la materia), ma nemmeno un monolite.

L'impressione, è sempre quella di guidare un mezzo dalla presenza importante, ma assai disinvolto in ogni situazione. La definitiva transizione da pacifico MPV a dinamico crossover trova efficace riscontro anche su strada.

La certezza del Full Hybrid 200 CV

Dunque nessuna modifica interessa in forma diretta (trasmissione esclusa) la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 CV, l'unica disponibile. Ancora composta da:

turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri con potenza di 130 CV e coppia di 205 Nm (non il 4 cilindri 1,8 litri di nuova un motore3 cilindri dacon potenza die coppia di 205 Nm (non il 4 cilindri 1,8 litri di nuova Symbioz E-Tech 160 );



un motore elettrico principale da 50 kW (ossia 70 CV ) e 205 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh di energia e 400V di tensione (come una EV!), che garantisce la guida in modalità elettrica;



un motore elettrico secondario, o motorino di avviamento ad alta tensione (HSG - High-Voltage Starter Generator), con una potenza di 25 CV ed una coppia di 50 Nm, che si occupa dell’avviamento del motore termico e delle cambiate (ci torniamo tra un secondo).



Renault Espace 2025, il motore 1,2 litri Full Hybrid

Prestazioni lunsinghiere sia in chiave sportiva, sia in ottica di efficienza:

accelerazione 0-100 km/h in 8,8 secondi (non ti sudano le mani, ma non ti cala la palpebra);



consumo combinato WLTP di 4,8 l/100 km (accertato al termine della prova su strada);



emissioni CO2 di 108 g/km (meglio di una citycar benzina pura);



autonomia complessiva fino a 1.100 km (e senza necessità della ricarica!).



E che bisogno c'è di un plug-in hybrid, quando hai un full hybrid a regola d'arte? Riepiloghiamo le cifre chiave con un'infografica.

Renault Espace Full Hybrid E-Tech 200: cifre di tutto rispetto

Come si accennava, la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 può ora contare su una trasmissione automatica multi-mode leggermente modificata. Ma solo in senso... virtuale.

Nel senso che il particolare schema di trasmissione a 4+2 rapporti (2 per la componente elettrica, 4 per il motore termico, per un totale di 15 combinazioni) in cui l'innesto a denti sostituisce sia il pignone, sia l’anello di sincronizzazione, escludendo così del tutto la necessità di una frizione vera e propria, riceve un aggiornamento software.

Il comando del cambio ''a satellite''

Renault sostiene che l'upgrade informatico ''garantisce costante reattività'' e che ''elimina qualsiasi sensazione di inerzia, soprattutto quando si scalano le marce (kick-down sul pedale del gas) e in fase di accelerazione''.

All'atto pratico, la guida risulta in effetti particolarmente fluida, soprattutto in ripresa tra i 40 e gli 80 km/h, quando il dialogo tra la parte elettrica e la componente termica si fa più intenso.

Renault Espace 2025, il cambio multi-mode ora è più fluido

Si notano, le differenze con la trasmissione multi-mode di precedente Espace? Per formulare una risposta onesta, occorrerebbe un test comparativo. In assenza del quale, ci limitiamo a registrare il funzionamento impeccabile del cambio di nuova release. E tanto basta.

Non solo il cambio multi-mode. L'esperienza di bordo evolve in chiave comfort e tecnologlia.

Face control

Ai 32 dispositivi di assistenza alla guida, tra cui il pacchetto per la guida semi-autonoma Livello 2, si aggiunge un inedito sistema di riconoscimento conducente. Un'invadente sentinella che richiama all'attenzione? Non proprio. O meglio: non solo.

La nuova telecamera per il Face ID

Il nuovo sistema si avvale di una micro telecamera montata sul montante anteriore sinistro (lato guida) con tecnologia di riconoscimento facciale la quale, una volta configurato un profilo utente tramite display infotainment, attiva automaticamente le impostazioni di bordo personalizzate. Cioè attiva funzione come:

regolazioni sedile conducente e retrovisori esterni);

stazioni radio e media preferiti;

applicazioni Google dal sistema multimediale OpenR link.



Renault Espace 2025 sempre con doppio display a ''L''

Dopo aver registrato la propria impronta facciale (che espressione... strana), il riconoscimento conducente si attiva ad ogni avviamento del veicolo.

Con app Renault, la telecamera rileva anche se il conducente chiude gli occhi, sbatte spesso le palpebre o sbadiglia. In questo caso sì, scatta l'alert che invita il conducente a fermarsi e fare una pausa (funzione Take a Break!).

Addio privacy? Niente panico, assicura la Régie. ''I dati non vengono inviati al server'', bensì sono ''esclusivamente memorizzati nell’auto''. Dobbiamo fidarci.

L'abbiamo sperimentato di persona? La risposta è No (ma un giorno, lo faremo).

Nuovi sedili

Nuova Espace tramanda la propria fama di automobile votata al comfort adottando nuovi sedili anteriori.

Si tratta di sellerie in TEP (o refined textile), in grigio sabbia chiaro o di colore nero, più avvolgenti dei sedili precedenti.

Renault Espace 2025, nuovi sedili più contenitivi

Questì, invece, li abbiamo provati: migliore supporto laterale in curva, miglior sostegno alle spalle in curva, in rettilineo, fermi in coda, insomma sempre e ovunque.

Insonorizzazione

Last but not least, su Espace 2025 è stato svolto un lavoro approfondito per migliorare le prestazioni acustiche.

A livello di aerodinamica, con l’adozione di vetri anteriori più spessi con tripla stratificazione, nuovi supporti e gusci dei retrovisori e nuove guarnizioni delle porte.



Dal punto di vista meccanico, con i nuovi copri-puleggia, supporti per il motore e sospensioni dello scarico.



Renault afferma che con tutte queste migliorie tecniche è stato possibile ''dimezzare i rumori aero-acustici e quelli provenienti dal gruppo motopropulsore''.

Idem come prima: vatti a ricordare quanto meno silenziosa fosse Espace 2024. In tutti i casi, riduzione vibrazioni e isolamento acustico sono a livelli premium.

Renault Espace, sempre un gran bel viaggiare

Posto che Renault Espace facelift, a giugno 2025, è regolarmente in vendita, il prezzo di partenza - come detto - rimane invariato. Semmai, ora Renault distingue tra i prezzi d’ingresso degli allestimenti a 5 e 7 posti.

5 posti 7 posti Techno 42.300 euro 43.800 euro Esprit Alpine 45.300 euro 46.800 euro Iconic 47.300 euro 48.800 euro

Per la terza fila di sedili, 1.500 euro in più

In sostanza, un gap di 1.500 euro tra le configurazioni a 5 e 7 posti e un differenziale di 2.000-3.000 euro tra un allestimento e quello successivo.

That's all Falk. Naviga sul sito web di Renault Italia e scopri se sono già attive promo Espace 2025 (sì, lo sono).

