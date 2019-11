Autore:

La Redazione

GP ABU DHABI IN TV La Formula 1 chiude i battenti nell'esclusivo scenario di Yas Marina. Sul circuito costruito tra le frastagliate coste del Golfo Persico si disputerà il Gran Premio di Abu Dhabi, 21° e ultimo appuntamento stagionale del Campionato del Mondo 2019. Tutti i titoli sono già stati assegnati, e l'unico tassello ancora da riempire è la terza piazza iridata alle spalle del duo Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Dopo il patatrac del Brasile, in pole position per salire sul podio del Mondiale c'è Max Verstappen, vincitore con la Red Bull a Interlagos e che precede in classifica il pilota della Ferrari, Charles Leclerc di 11 punti. Fuori dai giochi invece l'altro alfiere di Maranello, Sebastian Vettel, che si accontenterà con ogni probabilità del quinto posto finale. Bella anche la lotta per il sesto posto tra Pierre Gasly su Toro Rosso e Carlos Sainz su McLaren (entrambi a podio a Interlagos e appaiati in classifica a 95 punti) e Alexander Albon su Red Bull, che deve recuperargli anch'esso 11 punti.

DIRETTA SKY Sarà come sempre Sky Sport F1 HD a trasmettere in diretta l’evento, stavolta con la compagna in chiaro di TV8 e TV8 HD. Orari decisamente comodi per gli spettatori italiani, che potranno godersi la gara in diretta nel tradizionale orario europeo, correndosi al tramonto nell'Emirato. Si comincia venerdì con le prove libere che saranno in onda dalle 10 e dalle 14 del 15 novembre prossimo. Agevole anche la visione delle qualifiche, in diretta dalle 11 di sabato 14 novembre, mentre il Gran Premio partirà alle 14.10 di domenica 17. Come al solito, MotorBox vi racconterà in diretta minuto per minuto tutti gli accadimenti del weekend.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 29 novembre

Prove libere 1: 10.00 – 11.30

Prove libere 2: 14.00 – 15.30

Sabato 30 novembre

Prove libere 3: 11.00 – 12.00

Qualifiche: 14.00 – 15.00

Domenica 1 dicembre

Gara: 14.10

ORARI TV8 (DIRETTA)

Qualifiche: sabato 29 novembre, ore 14.15

Gara: domenica 30 novembre, ore 14.10

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 29 novembre

Prove libere 1: dalle 9.45

Prove libere 2: dalle 13.45

Sabato 30 novembre

Prove libere 3: dalle 10.45

Qualifiche: dalle 13.45

Domenica 1 dicembre

Gara: 13.45