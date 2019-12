TEMA CALDO Il weekend del GP Abu Dhabi è stato dominato dalle voci inerenti un possibile approdo di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. Voci così insistenti che anche i diretti interessati, da Mattia Binotto al pilota della Mercedes, ne hanno discusso con i giornalisti con risposte ovviamente diplomatiche ma che hanno lasciato aperto uno spiraglio. E in quest'ottica vanno inquadrate anche le dichiarazioni di Charles Leclerc nella conferenza stampa tenutasi dopo la gara di ieri.

SFIDARE IL MEGLIO Il monegasco, che con Hamilton ha avuto uno dei duelli più belli della stagione nel corso GP Italia dello scorso settembre, alla domanda se accoglierebbe in Ferrari il britannico nel 2021, ha risposto: "Beh, certamente. Alla fine, siamo in F1 e vogliamo combattere contro il meglio. Quest'anno ho avuto una grande opportunità avendo Seb accanto a me. È un quattro volte campione del mondo e ho imparato molto lui. Puoi sempre imparare da questo tipo di campioni, quindi sì, certo".

LEWIS ASPETTA TOTO Come detto a inizio articolo, anche Hamilton non si è sottratto alle domande sull'argomento. Così come spiegato da Toto Wolff nella conferenza stampa del venerdì, anche il sei volte campione del mondo ha citato il suo rapporto con il boss della Mercedes come uno degli aspetti fondamentali nella sua decisione in vista del 2021: "Naturalmente tutto ciò che accade a porte chiuse è sempre privato, ma penso che per molti, molti anni non mi sono mai seduto e non ho mai considerato altre opzioni. Sto andando avanti nel percorso che abbiamo intrapreso e, ad essere onesti, siamo ancora su quel percorso. So che Toto sta esaminando le sue opzioni in termini di futuro, solo lui saprà qual è la cosa migliore per lui e la sua famiglia. Quindi sto aspettando di vedere cosa farà. Adoro dove mi trovo, quindi non sarà sicuramente una decisione rapida, ma penso che sia solo saggio e intelligente sedermi e pensare a ciò che voglio. In realtà voglio continuare a vincere, voglio continuare ad essere in grado di combattere con questi ragazzi. Non posso davvero dirvi ora cos'altro succederà andando avanti".