ABU DHABI LIVE La lunghissima stagione 2019 della Formula 1 è giunta al termine. Prima che il sipario cali magicamente nella terre delle mille e una notte, c'è ancora spazio per un ultimo entusiasmante Gran Premio, quello di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Gli assi del volante guideranno per tutto il weekend con condizioni variabili. Nelle libere correranno di pomeriggio e di sera. Nelle qualifiche e in gara, invece, scatteranno con le luci del tramonto e transiteranno sotto la bandiera a scacchi, illuminati dai riflettori del futuristico circuito di Yas Marina. Dopodiché saranno solo i fuochi d'artificio a far rumore nella notte di Abu habi, per celebrare la vittoria nel mondiale di Lewis Hamilton e della Mercedes, ma anche il successo del vincitore dell'ultima tappa, ruolo a cui aspirano, oltre al sei volte iridato britannico, anche Valtteri Bottas, Max Verstappen, Charles Leclerc e Sebastian Vettel in rigoroso ordine di classifica. MotorBox sarà lieto di raccontarvi ogni minuto di questo epilogo iridato del Campionato Mondiale di Formula 1 2019, seguitelo con noi!

Gli orari tv del weekend di Yas Marina | Tutte le info e i risultati del GP Abu Dhabi 2019 | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2019

La diretta delle Prove libere 2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 inizierà alle ore 13.45. Seguile LIVE con la nostra cronaca minuto per minuto