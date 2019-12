Autore:

La Redazione

FOTOMERAVIGLIA Non si poteva lasciare non pubblicate le meravigliose foto provenienti da Abu Dhabi, dove nel weekend la Formula 1 ha chiuso i battenti per quel che riguarda il Campionato del Mondo 2019. Notte, giorno e crepuscolo si fondono nelle immagini che la nostra agenzia Photo4 ci ha fornito in questa occasione e che abbiamo racchiuso in una fotogallery tanto grande quanto limitata per la suggestione e la quantità del materiale a disposizione.

TUTTI I COLORI Abbiamo così deciso di realizzare un "the best" che speriamo possiate apprezzare, e che comprende un po' tutti: dall'Hamilton trionfatore con la Mercedes nel Gran Premio e nel Campionato, alle tante immagini della Ferrari con Leclerc e Vettel che rigano di rosso i colori intensi di Yas Marina, passando per l'arancione della McLaren, il blu variopinto della Red Bull di Verstappen e qualche foto dietro alle quinte, per un epilogo scintillante. Non vi resta che scorrere fino a fondo pagina e gustarvi la nostra photogallery!