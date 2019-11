Autore:

ROUND 21 GP ABU DHABI Il Campionato del Mondo di Formula 1 2019 arriva al suo epilogo con tutti i titoli già assegnati e un discorso aperto solo per il terzo posto iridato tra Max Verstappen e Charles Leclerc, i due giovani terribili del mondiale. Domenica si svolgerà infatti sulla pista di Yas Marina il Gran Premio di Abu Dhabi, 21° e ultima tappa di questa intensissima annata a quattro ruote. Lewis Hamilton è già campione del mondo in carica, Valtteri Bottas è il suo vice ed entrambi hanno portato la Mercedes a vincere con largo anticipo il titolo riservato ai costruttori. Tutti i piloti citati saranno protagonisti del fine settimana, con l'aggiunta di una Ferrari e di un Sebastian Vettel che gridano vendetta dopo lo sfortunato GP del Brasile, quando il tedesco e il compagno Leclerc si sono colpiti nell'ultima parte di gara, gettando alle ortiche un possibile buon risultato.

IL CIRCUITO Lunga 5,554 km, la pista che domenica ospiterà il Gran Premio di Abu Dhabi è stata costruita sull'Isola di Yas Marina ed è dotata di 21 curve in totale e di una particolare uscita dai box tramite il sottopassaggio dedicato. Con tre rettilinei e due lunghe zone DRS, Yas Marina è entrata nel calendario del Circus iridato nel 2009 ed è stata progettata dall'architetto Hermann Tilke. L'impianto è dotato di un potente impianto di illuminazione che consente una transizione perfetta tra l'inizio della gara, programmato per le 17 locali, e la sua fine, in modo tale che il GP inizi con il sole e termini con il tramonto. Le strutture che la circondano, sottolineano la grande ricchezza economica della zona: oltre al porto turistico con gli yacht ormeggiati, è presente anche l'hotel a cinque stelle Yas Viceroy Abu Dhabi che scavalca il circuito stesso e contribuisce alla suggestiva scenografia di questa gara medio orientale.

I NUMERI Dieci le gare disputate ad Abu Dhabi, mai una vittoria Ferrari. Questa è l'impietosa statistica per gli uomini di Maranello, che quest'anno proveranno a spezzare l'egemonia Mercedes, vincente qui da cinque anni consecutivi, tre volte con Lewis Hamilton e una con Rosberg e Bottas. Il campione del mondo britannico è anche il più vincente in assoluto sulla pista araba, dove trionfò anche nel 2011 con la McLaren per un totale di 4 affermazioni, mentre tre sono quelle del suo rivale storico Sebastian Vettel, tutte conseguite con la Red Bull. Nell'albo d'oro spunta anche un successo di Kimi Raikkonen, nel 2012, con la Lotus-Renault.

IL METEO La Formula 1 si prepara a chiudere i battenti nel caldo umido di Abu Dhabi. Nessuna possibilità di pioggia secondo i meteorologi, e temperature stabili tra i 21° e i 27° gradi, giorno e notte. Di seguito il dettaglio da weather.com

Venerdì 29 novembre: soleggiato, temperature 22-27°C, precipitazioni 0%, umidità: 58%, vento: 13 kmh

Sabato 30 novembre: soleggiato, temperature 22-27°C, precipitazioni 0%, umidità: 64%, vento: 14 kmh

Domenica 1 dicembre: soleggiato, temperature 22-27°C, precipitazioni 0%, umidità: 59%, vento: 13 kmh

