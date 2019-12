MULTA SALATA È stata una leggerezza che poteva costare cara, ancor più dei 50.000€ con cui la FIA ha deciso di sanzionare la Ferrari. La Scuderia se l'è cavata invece solo con una multa dopo che i commissari della Federazione avevano trovato all'interno del serbatoio della monoposto di Charles Leclerc un quantitativo di benzina diverso da quello preventivamente comunicato.

CINQUE CHILI Per questo motivo il pilota monegasco ha disputato sub-judice il Gran Premio di Abu Dhabi, terminato poi con un terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen. La differenza in questione ammonta a quasi 5kg di benzina (4,88kg) una violazione del regolamento sportivo che è stata giudicata come una leggerezza della Ferrari, che non ha tratto giovamento dall'errata comunicazione. Per questo motivo Charles ha potuto conservare la posizione sul podio e la casa del Cavallino i punti conquistati a Yas Marina.