Nuovi scooter adventure 2026: 5 modelli da tenere d'occhio

Quello degli scooter adventure è un filone in continua crescita per i costruttori che, di anno in anno, ampliano la loro proposta con nuovi modelli più o meno pronti all’avventura. E per i clienti? Beh, non è proprio un fenomeno di massa, ma comunque all’interno della Top 30 immatricolazioni scooter se ne posizionano 4: ovviamente il capostipite Honda X-ADV 750, suo fratello minore ADV350 ma anche il SYM ADX300 e il fenomeno Zontes 368G, che sfrutta prezzo e dotazione per convincere chi è scettico, ma non ha solo questo da offrire, come ho potuto raccontarvi nella prova. Di proposte in realtà ce ne sono molte altre che però, stando ai numeri, non hanno fatto breccia, chissà se quelli presentati a EICMA 2025 riusciranno a far meglio, di alcuni di loro s’è fatto già un gran parlare.

Aprilia SR GT 400 2026, presentato a EICMA lo scooter adventure

Iniziamo dalla lettera “A” di Aprilia, che a EICMA ha presentato il fratellone del suo scooter SR GT, fino ad ora declinato nelle cilindrate 125 e 200. Il nuovo SR GT 400 alza l’asticella delle prestazioni grazie al monocilindrico da 399 cc capace di circa 36 CV e 37,7 Nm, numeri che lo rendono uno degli adventure-scooter più energici del segmento . La ciclistica è mutuata dal mondo moto, per essere un punto di riferimento anche tra gli scooter: le quote ciclistiche sono state studiate per garantire precisione e divertimento alla guida. La componentistica prevede una forcella a steli rovesciati da 41 mm, una coppia di ammortizzatori al posteriore e buona escursione, con 120 mm di corsa utile. Le ruote non sono a raggi ma in lega, con diametro da 16” e 14”, soluzione che si pone a metà tra gli scooter stradali e quelli più adventure, ma che può sopportare anche l’utilizzo su strade bianche.

La dotazione non è da meno: display TFT da 5'', controllo di trazione regolabile, ABS disinseribile, avviamento keyless, parabrezza regolabile e un sottosella capace di ospitare un casco integrale. Il prezzo ufficiale non è ancora stato comunicato, con il 200 posizionato a 4.580 euro è verosimile che il nuovo SR GT 400 sia proposto a una cifra superiore ai 6.500 euro, mentre il debutto è previsto nel corso del 2026,probabilmente già in primavera.

Kymco X-Tera 350: lo scooter adventure presentato a EICMA 2025

Kymco nel segmento adventure c’è entrato tempo fa con il DTX, un tentativo “timido” di scooter adventure su base Downtown. Il CV-R5 presentato lo scorso anno forse è stato reputato ancora “acerbo” o “troppo azzardato” e per non sbagliare Kymco ha mirato al centro con il nuovo X-Tera 350, un mezzo che punta forte sulla dotazione di serie abbinata a suggestioni adventure superiori al DTX.

Il monocilindrico da 321 cc eroga 28,6 CV e 30 Nm, valori sufficienti per l’uso quotidiano e le gite fuori città, mentre la ciclistica con forcella rovesciata e doppio ammortizzatore posteriore fa capire che l’obiettivo è di offrire stabilità e controllo anche su fondi irregolari .

Un punto di forza è la ricchissima dotazione di serie: display TFT da 7 pollici, keyless, doppia dash-cam integrata, manopole riscaldabili e un sottosella davvero generoso. Il prezzo non è ancora stato ufficializzato, ma anche in questo caso una stima corretta potrebbe essere tra i 6.500 e i 7.000 euro.

Voge SR450X in impennata

Tra le novità più discusse troviamo il Voge SR450X, uno scooter che si spinge verso un look e una sostanza da vera moto adventure... o quasi. Interessante la scelta del motore bicilindrico da 398 cc, una prima assoluta per Voge negli scooter, accreditato di 43,5 CV e 44 Nm, numeri che sbloccano anche un utilizzo più ludico rispetto al basilare casa-lavoro spesso riservato agli scooter.

La ciclistica si distingue per la doppia piastra con forcella rovesciata e ruote a raggi tubeless, mentre l’ergonomia è pensata per consentire anche la guida “in piedi”, grazie al manubrio largo e alle pedane supplementari. Da notare anche il sottosella molto capiente e il portapacchi integrato, segnali di un’impostazione votata anche ai viaggi. La casa non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale (scommettimo che sarà interessantissimo?) né la data precisa di arrivo, ma il modello è stato presentato come novità 2026 e dovrebbe raggiungere i concessionari probabilmente entro i primi mesi del 2026 .

Wottan V400

Diversa la situazione per il Wottan V400. Sebbene il nome circoli tra gli appassionati e in alcune anticipazioni, al momento non è ancora certo quando debutterà sul mercato. Di lui si sa solo che è spinto da un motore monocilindrico da 393 cc in grado di erogare 35 Cv a 7.500 giri, ha sospensioni a escursione maggiorata e non mancano ABS, controllo di trazione, display TFT touch e illuminazione full LED. Non un vero e proprio scooter adventure dunque, più un SUV crossover all'automaniera, dato che è fornito di cerchi in lega e pneumatici stradali. Disponibilità e prezzi non sono ancora stati resi noti

Zontes ZT 368G

Zontes continua la sua offensiva nel mercato europeo con il nuovo 368G, uno scooter adventure che punta sulla formula “tanta sostanza, prezzo ragionevole”, come emerso durante la prova del modello attualmente in commercio. Il monocilindrico da 368 cc eroga circa 38,7 CV e 40 Nm, mentre la ciclistica con forcella rovesciata regolabile e ruote a raggi lo rende adatto a un uso misto. Dotazioni come ABS, traction control, doppia mappatura motore, keyless e fari supplementari lo avvicinano ai modelli di fascia superiore e con l’arrivo sul nuovo modello del ride by wire e del cruise control l’asticella si alza ancora di più. Chissà se ad alzarsi sarà di conseguenza anche il prezzo, attualmente di 6.490 euro.

Zontes 552G

La vera novità, prevista però solo nella seconda metà del 2026, potrebbe essere il fratello maggiore 552G, spinto da un nuovo motore bicilindrico con valori di potenza e coppia da record di categoria o quasi: 51 CV e 56 Nm di coppia. Inedito il telaio – che sullo sportivo stradale sarà addirittura in alluminio – abbinato ancora alla forcella rovesciata e (altra novità) il mono ammortizzatore posteriore. Ruote a raggi tubeless sempre da 17-15”. La dotazione sarà ancora una volta completissima, chissà se riuscirà a impensierire un’icona come X-ADV.

