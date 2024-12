Honda ADV350 2025: ecco il prezzo dello scooter adventure

Honda ADV350 è il fratello minore di X-ADV – trovate la prova qui, mentre qui c'è il prezzo del maxi scooter adventure – e da quando è arrivato anche lui occupa saldamente la Top 10 tra più venduti in Italia. Il nuovo model year si aggiorna e ritocca il prezzo: scopriamo quanto costa.

Honda ADV350 2025 - Tre quarti anteriore

QUANTO COSTA Come cambia ADV350 2025 ve lo abbiamo raccontato qui, ma ora vi sveliamo anche quanto costa. Per lo scooter adventure medio di Honda un rincaro di 100 euro, con la versione Smart Top Box – di serie con bauletto – che parte da 7.190 euro. Per la versione SE, la Special Edition, caratterizzata da una livrea dedicata, l'esborso sale invece a quota 7.290 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/12/2024