Presentato a EICMA, promette 100 km/h di velocità massima e 112 km di autonomia. Già in vendita, è disponibile in due colori

Zero Motorcycles LS1 - Quando lo abbiamo visto a EICMA, è stato subito chiaro che questo scooter ''urban'' nasce per mercati diversi da quello suo domestico, l'americano. Lo abbiamo letto come un segnale del fatto che Zero vuole andare (anche) oltre le sue abituali moto elettriche ad alte prestazioni, puntando sulla mobilità urbana.

Zero LS1, svelato il prezzo dello scooter elettrico ''urban'' guidabile con patente A1; l'autonomia è di 112 km nel ciclo ''misto''

L’LS1 privilegia specifiche pratiche e funzionali piuttosto che numeri eclatanti. È uno scooter elettrico equivalente a un 125, quindi guidabile con patente A1 o B. È spinto da un motore centrale con trasmissione a cinghia. Potenza e coppia dichiarate valgono rispettivamente 11 CV e 51 Nm all’albero - equivalenti a circa 240 Nm alla ruota. La velocità massima sfiora i 100 km/h.

Il pacco batterie è uno dei punti di forza dell’LS1. Utilizza due batterie agli ioni di litio rimovibili da 1,86 kWh ciascuna, integrate nella pedana per mantenere basso il baricentro e facilitarne l’estrazione per la ricarica. Zero dichiara oltre 110 km di autonomia in uso misto, e chi ha bisogno di percorrere distanze superiori può aggiungere una terza batteria sotto la sella. La ricarica avviene tramite caricatore di bordo da 800 W, con circa cinque ore per il pieno, riducibili a tre con il caricatore esterno opzionale da 1,5 kW.

Zero LS1, il vano batterie

Anche l’ergonomia è pensata per essere alla portata di tutti: altezza sella di circa 780 mm e peso in ordine di marcia di 134 kg. Di serie ci sono ABS e controllo di trazione, dotazioni non scontate in questa fascia di prezzo. Le ruote sono da 14'' all’anteriore e 13'' al posteriore, con freni a disco singolo e sospensioni non regolabili tarate per l’uso urbano.

Zero LS1, il forcellone

Tutte carattersitiche che fanno pensare a una progettazione specifica per le dense città europee o asiatiche, dove sono generalmente in essere normative favorevoli ai ''125'' e gli utenti sono attenti a dimensioni, peso e costi di gestione. Zero prepara l'espansione in questi mercati.

Arriviamo quindi al prezzo, vero punto chiave: lo Zero LS1 debutta a 5.320 euro, una cifra più invitante rispetto a quella di molti scooter elettrici di fascia alta. Questo scooter, potrebbe essere la mossa più importante di Zero degli ultimi anni.

Zero LS1, è disponibile in due colori

