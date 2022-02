Il Campionato Italiano GT riparte ad aprile con una nuova partnership

La serie tricolore ritorna in pista per il ventesimo anniversario dalla sua nascita e lo fa con la collaborazione di un nuovo partner strategico

Il campionato italiano Gran Turismo partirà da Monza nel weekend del prossimo 24 aprile in quella che sarà la ventesima edizione della categoria tricolore. Una ricorrenza del tutto particolare, che Aci Sport festeggia anche con il supporto di un nuovo partner strategico: One Underwriting, società operante nel settore dell’intermediazione assicurativa che affianca il proprio brand a quello del CIGT condividendone obiettivi e valori. “Siamo lieti – spiega il direttore generale di Aci Sport, Marco Rogano – di dare il benvenuto a One Underwriting all’interno del Campionato Italiano GT. Si tratta di una realtà che fa dell’innovazione un suo punto cardine e sono certo che la partnership porterà a One Underwriting ottimi benefici a livello di brand e sviluppo del business sull’intero territorio nazionale”.

ABBINAMENTO DEI BRAND “Ci piace pensare alla nostra azienda – aggiunge il presidente esecutivo di One Underwriting, Giuseppe Guzzardi – come il combinato disposto tra tecnica assicurativa e tecnologia ed è da questo punto di vista che il nostro approccio fondato sul raggiungimento della migliore performance realizzabile non si discosta dalle prerogative dei professionisti impegnati nel Campionato. Dai team ai piloti, dagli organizzatori al pubblico, ognuno condivide con noi il desiderio di migliorarsi giorno dopo giorno, giro dopo giro. Che sia in ambito assicurativo finanziario o in pista, quello che cerchiamo è l’attitudine al miglioramento”. L’accordo è stato realizzato con il supporto di Drive Sports Marketing. Dopo la tappa di Monza, il Campionato Italiano GT proseguirà toccando i migliori circuiti dello Stivale, da Misano a Pergusa, dal Mugello a Vallelunga e Imola.

Pubblicato da La Redazione, 24/02/2022