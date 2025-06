F1 GP Spagna 2025, le pagelle di Barcellona: Piastri perfetto, Verstappen da 4!

LE PAGELLE DEL GP SPAGNA F1 2025

Ecco le nostre valutazioni della nona del Mondiale F1 2025, il Gran Premio di Spagna sul tracciato di Barcellona. A vincere è Oscar Piastri, che fa la pole, il giro veloce e vince senza mai rischiare nulla, precedendo sul traguardo il compagno Lando Norris e il ferrarista Charles Leclerc. Ecco le nostre valutazioni del GP di Spagna.

Oscar Piastri - Voto 10

In qualifica dà un'eternità al compagno di squadra, in gara non rischia mai davvero di perdere la leadership e anche quando sembra che stia faticando nella gestione della gomma perdendo giro dopo giro terreno su Norris poi dimostra di aver solo giocato e gestito, scappando via grazie a un ritmo inarrivabile per chiunque. Se c'erano dei dubbi sulla sua condotta di gara dopo le prove opache di Imola e Monte Carlo, sono stati tutti fugati. Semplicemente perfetto.

Lando Norris - Voto 6.5

Merita la sufficienza, ma non va molto oltre: paga distacchi irricevibili dal compagno di squadra in qualifica, e poi si scioglie (come spesso gli succede) in partenza perdendo anche la posizione su Verstappen. Finisce dunque per dover di nuovo guidare una gara all'inseguimento, senza avere mai davvero la chance di impensierire Piastri. Di buono c'è che la classifica lascia ancora tutto aperto, ma lui è tornato il pilota un po' spento e fragile che avevamo visto a Miami.

Charles Leclerc - Voto 7.5

Conferma di essere in uno stato di grazia sul piano della guida, con una partenza a fionda che gli permette subito di scavalcare i due rivali della Mercedes. Poi la lotta con Hamilton e il sorpasso agevolato dal muretto, prima di pagare sul finale una strategia - che però ha voluto lui conservando due treni di gomme Medium quando tutti gli altri hanno puntato forte sulla Soft (da cui mezzo punto in meno) - sbagliata che lo avrebbe messo in difficoltà. Per una volta la Safety Car lo aiuta e alla fine centra un podio inaspettato.

George Russell - Voto 7

Dopo l'ennesima buona qualifica (quarto con lo stesso tempo al millesimo di un mago come Max Verstappen) in gara è costretto a fare i conti con le difficoltà della Mercedes. Comunque batte, e bene, la Ferrari dell'ex compagno Hamilton e arriva negli scarichi di Leclerc dopo aver preso la sportellata da Verstappen. Non era scontato con una Mercedes che a Barcellona era quarta forza in pista sul passo gara.

Nico Hulkenberg - Voto 9

La Safety Car e la conseguente possibilità di montare un nuovo treno di gomme Soft che altrimenti sarebbe rimasto avvolto nelle termocoperte lo aiuta tantissimo a recuperare sul finale. Però guida pur sempre la Sauber fanalino di coda del campionato e vederlo quinto dopo aver sorpassato in pista un certo Lewis Hamilton è qualcosa di clamoroso. Peccato l'aver perso un po' di smalto in qualifica, con l'eliminazione in Q1 e la sfida persa con il giovane compagno Bortoleto. Oggi, però, non gli si poteva chiedere di più.

Down the inside on Lewis Hamilton! 🤯



Nico Hulkenberg gets the run on the Ferrari and takes the place on his way to P5 in Spain 👏#F1#SpanishGPpic.twitter.com/RMpmJhp3Gb — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Lewis Hamilton - Voto 5

Non è tanto l'ennesima prova deludente in cui mostra di non avere il ritmo per lottare con le macchine migliori né tantomeno con la Ferrari gemella di Leclerc. È proprio l'atteggiamento remissivo che inizia a preoccupare: già dal giovedì si è mostrato svogliato, quasi disinteressato al fatto che ci fosse un altro GP da disputare. Poi, dopo la bandiera a scacchi si è dato la colpa della prestazione deludente dichiarando di ''voler solo tornare a casa il prima possibile''. L'innamoramento per la Ferrari, le foto iconiche di solo qualche settimana fa per non parlare delle sue vittorie in serie che lo hanno portato a battere tutti i record, sono un ricordo sbiadito. Il problema, suo e della Ferrari, è che la stagione è ancora lunga. E se queste sono le premesse...

Fernando Alonso - Voto 7

È un mastino indomabile, che pur dopo una buona qualifica deve sempre fare i conti con il degrado gomme che sembra penalizzare l'Aston Martin in gara. Così nei primi giri scivola indietro, finisce sulla ghiaia e sembra disperso. Poi però risale, lotta con il coltello tra i denti, sfrutta la Safety Car e quindi finalmente un po' di fortuna e riesce a raccogliere una nona posizione che a un certo punto sembrava impossibile. La sua ultima vittoria, proprio a Barcellona nel 2012 è lontanissima nel tempo e nella memoria, ma i sorpassi all'esterno in curva-3 ci restituiscono l'impressione che, alla fine, nel bene e nel male, in macchina c'è sempre lo stesso Fernando di 13 anni fa.

Max Verstappen - Voto 4

Per 61 giri su 66 è il migliore in pista e per distacco, visto che riesce a far funzionare una strategia d'attacco che forse neppure su F1 Manager avrebbe avuto un senso. Riesce così a mettere in apprensione una McLaren che altrimenti avrebbe potuto andare a passeggio. Poi però entra la Safety Car, lui non ha più gomme ''buone'' da montare e la scelta ricade sulla Hard: è l'inizio della fine visto che sbaglia la ripartenza, si tocca con Leclerc sul rettilineo, taglia la prima curva incolpevolmente spinto fuori da Russell e, da ultimo, sbrocca con la richiesta di far passare il rivale della Mercedes. Quella ruotata è una manovra stupida, scorretta, insensata, che gli fa perdere punti in classifica e sulla patente, e che lo farà correre con il rischio concreto di una squalifica nei prossimi GP. Speriamo non se ne debba pentire a fine stagione...

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1#SpanishGPpic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

I VOTI DEGLI ALTRI

Isack Hadjar - Voto 8

Completa la festa per la vittoria della Champions League da parte del suo amato Paris Saint Germain, continuando a sorprendere tutti per maturità e velocità. Un settimo posto prezioso che gli permetterà di scalare ulteriormente le gerarchie interne alla Red Bull.

Pierre Gasly - Voto 7.5

L'Alpine è fanalino di coda della classifica Costruttori ma lui finalmente questa classifica riesce un po' a smuoverla. Perde però il confronto interno con il connazionale e amico Hadjar, che gli partiva alle spalle ma che ha in questo momento una macchina più competitiva.

Liam Lawson - Voto 5.5

Weekend gagliardo e combattivo, con tanto di sportellate con Albon, Alonso e Bearman. Peccato che la sua gara si sia conclusa ancora con zero punti e con l'ennesima sconfitta interna per mano del lanciatissimo compagno di squadra Hadjar.

Gabriel Bortoleto - Voto 6.5

All'ottima prova in qualifica fa seguito una gara attenta e accorta, ma senza acuti. Il fatto che il compagno di squadra sia 5° non aiuta ad alzargli il voto, ma non bisogna dimenticare che entrambi guidano la macchina fanalino di coda del campionato.

Yuki Tsunoda - Voto 4.5

Ok che il compagno di squadra Max Verstappen è uno di quei fenomeni che nascono ogni 20 o 30 anni, ma la differenza di prestazioni e risultati tra i due inizia a essere un problema sempre più evidente. Continuando così, con un altro ultimo posto in qualifica e una gara senza punti, seppur in rimonta dalle retrovie, sarà il prossimo a entrare nel mirino di Helmut Marko...

Carlos Sainz - Voto 5

La Williams in questo weekend non c'è, ma lui ci mette del suo con l'eliminazione in Q1 mentre il compagno rischia di entrare in Q3. Il resto è una gara nelle retrovie a battagliare lontano dalla zona punti: non il GP di casa che si sarebbe aspettato di correre...

Franco Colapinto - Voto 6

Un altro weekend senza errori né incidenti, ma anche un altro weekend dove è troppo lento rispetto al compagno di squadra e troppo lontano dalla zona punti. Ha ancora l'alibi della poca esperienza al volante dell'Alpine (che peraltro è una macchina tutt'altro che eccezionale) ma il suo credito si esaurirà presto continuando così.

Esteban Ocon - Voto 5.5

La Haas vive uno di quei weekend da fondo classifica e lui non riesce a incidere. Perde il confronto con Bearman sia in qualifica sia in gara, ma gli arriva davanti (per quel poco che conta) grazie alla penalità di 10 secondi inflitta dai commissari al suo compagno di squadra.

Oliver Bearman - Voto 6

Meglio di Ocon per tutto il weekend, si mette anche in mostra per un paio di duelli interessanti con Lawson, ma poi viene penalizzato e finisce la gara da fanalino di coda.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 6

Con due ritiri e un ultimo posto, si chiude malissimo il trittico di GP consecutivi del giovane pilota italiano, paradossalmente in difficoltà proprio sulle piste che conosceva meglio. Prima del guasto al motore, comunque, stava facendo una gara ordinata da zona punti, seppur lontano dal compagno e da un non entusiasmante Lewis Hamilton.

The moment that changed the race for some! 👀



Watch the Race Highlights on our YouTube channel from a dramatic Spanish Grand Prix 🔽#F1#SpanishGP — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Alexander Albon - Voto 5

Rompe l'ala in un contatto al via e poi nel rompe anche un'altra toccandosi con Lawson. Penalizzato per un taglio di pista giudicato irregolare, alla fine si ritira per mettere fine all'agonia.

Lance Stroll - Voto SV

Non prende parte alla gara per un problema fisico, un dolore al polso riacutizzato dall'infortunio patito a inizio stagione 2023.

