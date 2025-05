GP Spagna 2025, Barcellona: risultati prove libere

F1, I RISULTATI DEL GP SPAGNA 2025

La Formula 1 torna in pista per il terzo weekend di fila e lo fa a Barcellona per il GP di Spagna che porta il Mondiale di Formula 1 a entrare nel secondo terzo della stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito permanente di Montmelò.

RISULTATI GP SPAGNA 2025

Domenica 1 giugno ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 31 maggio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 31 maggio, ore 12.30

Venerdì 30 maggio, ore 17.00

Dopo Lando Norris, la McLaren si conferma l'auto da battere con il miglior tempo di Oscar Piastri alla fine delle prove libere 2 del GP di Spagna a Barcellona. Il giovane leader del campionato del mondo ha battuto George Russell e Max Verstappen, con il compagno di squadra quarto staccato di circa tre decimi.

Un po' in difficoltà, invece, le due Ferrari: Charles Leclerc è quinto a mezzo secondo di gap, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre l'11° tempo lamentandosi molto per la guidabilità in pista della sua SF-25.

F1 Barcellona, la classifica delle FP2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:12.760 28 2 George Russell Mercedes 1:13.046 +0.286 32 3 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:13.070 +0.310 30 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:13.070 +0.310 31 5 Charles Leclerc Ferrari 1:13.260 +0.500 33 6 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.298 +0.538 31 7 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:13.301 +0.541 28 8 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:13.385 +0.625 30 9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:13.400 +0.640 29 10 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT 1:13.494 +0.734 29 11 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.533 +0.773 29 12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:13.592 +0.832 30 13 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT 1:13.683 +0.923 31 14 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:13.721 +0.961 34 15 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:13.839 +1.079 32 16 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:13.839 +1.079 17 17 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:13.959 +1.199 27 18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:14.005 +1.245 30 19 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:14.126 +1.366 20 20 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:14.303 +1.543 31

Venerdì 30 maggio, ore 13.30

Lando Norris è il più veloce alla fine delle prove libere 1 del GP Spagna 2025 di Formula 1 a Barcellona. Il fresco vincitore del weekend di Monte Carlo si conferma al top nella prima sessione di libere dopo l'introduzione della nuova direttiva tecnica Fia che dovrebbe limitare l'utilizzo delle ali anteriori flessibili. Alle sue spalle Max Verstappen e le due Ferrari, con Lewis Hamilton davanti al compagno Charles Leclerc. Solo al quinto posto il leader della classifica Oscar Piastri.

La sessione è stata caratterizzata anche dalla presenza in pista di due giovani: Ryo Hirakawa ha guidato la Haas di Esteban Ocon, mentre Victor Martins è salito a bordo della williams di Alex Albon.

F1 Barcellona, la classifica delle FP1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:13.718 29 2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:14.085 +0.367 18 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:14.096 +0.378 29 4 Charles Leclerc Ferrari 1:14.238 +0.520 31 5 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:14.294 +0.576 28 6 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT 1:14.339 +0.621 28 7 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:14.597 +0.879 26 8 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:14.605 +0.887 26 9 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT 1:14.643 +0.925 27 10 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:14.746 +1.028 28 11 George Russell Mercedes 1:14.751 +1.033 32 12 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:14.786 +1.068 24 13 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:14.798 +1.080 20 14 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:14.865 +1.147 21 15 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:14.935 +1.217 26 16 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:15.155 +1.437 23 17 Ryo Hirakawa Haas-Ferrari 1:15.298 +1.580 23 18 Kimi Antonelli Mercedes 1:15.369 +1.651 31 19 Victor Martins Williams-Mercedes 1:15.522 +1.804 26 20 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:15.530 +1.812 19

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Circuit de Catalunya di Barcellona dove si disputa il GP di Spagna, nono round della stagione 2025 di Formula 1.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 30/05/2025