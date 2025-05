F1 GP Spagna 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Barcellona

NUOVE ALI ANTERIORI, MCLAREN RESTA DAVANTI?

La vittoria di Lando Norris nel weekend di Monaco ci regala una lotta al vertice con il compagno di squadra Oscar Piastri più aperta che mai. Se tra i due piloti di casa McLaren sembra aprirsi una potenziale battaglia interessante - e per il momento disinnescata dal muretto e dagli eventi dei primi 8 GP della stagione - i rivali della scuderia di Woking aspettano da settimane proprio l'appuntamento del GP di Spagna di Formula 1 a Barcellona.

È qui infatti, sul Circuit de Catalunya, che la Fia introduce l'applicazione della nuova direttiva tecnica sulle ali anteriori che dovrebbe punire soprattutto i team (come quello color papaya) che sono riusciti a portare in pista degli alettoni anteriori in grado di piegarsi all'indietro alle alte velocità (riducendo così la resistenza all'avanzamento) però risultando perfettamente legali perché in grado di superare i controlli della Federazione.

Max Verstappen alla riscossa

Dal GP di Spagna, che segna l'inizio del secondo terzo di stagione - è la gara numero 9 su 24 in calendario - cambia invece tutto, con l'introduzione di controlli molto più severi che hanno costretto praticamente tutte le squadre a ripensare gli alettoni anteriori: sarà questo il volano per un ribaltamento o quanto meno per un rimescolamento dei valori di forza visti nelle prime gare, o la lotta per il titolo resterà comunque un discorso a due tra Norris e Piastri, con qualche inserimento del terzo incomodo Max Verstappen?

Proprio il campione del mondo in carica, forte della vittoria a Imola ma reduce da una Monte Carlo complicata, spera proprio di rilanciarsi sulla pista catalana cercando la conferma tecnica della crescita della Red Bull già mostrata nelle scorse settimane: in tal senso quella di Barcellona non potrà che essere una gara cruciale per capire se il quattro volte iridato potrà davvero puntare alla riconferma.

La Ferrari spera nel riscatto

E poi c'è la Ferrari, che a Monte Carlo ha raccolto un incoraggiante podio con Charles Leclerc pur su una pista che teoricamente doveva essere sfavorevole alla SF-25. La monoposto del Cavallino è storicamente una di quelle che più ha faticato a far funzionare le ali ''flessibili'' al livello delle squadre rivali, e la speranza del team principal Frederic Vasseur è quindi quella di poter recuperare un po' di terreno in attesa degli sviluppi tecnici che dovrebbero permettere di estendere la ''finestra di funzionamento'' della Rossa per migliorare il ritmo in qualifica e in gara. E, magari, far ritrovare un po' di fiducia a Lewis Hamilton...

LINK UTILI - GP SPAGNA 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Spagna 2025.

Per il nono round della stagione la Formula 1 continua la prima tranche del suo tour europeo, con orari delle sessioni che dunque restano quelli ''classici'' a cui gli appassionati sono più abituati. Ecco il dettaglio delle sessioni in pista sulla pista di Barcellona:

Venerdì 30 maggio

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 31 maggio

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 1 giugno

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP di Monaco sarà un evento visibile in chiaro su TV8, ma non in diretta. Le qualifiche e la gara si potranno dunque vedere nelle giornate di sabato e domenica in differita, poche ore dopo la partenza ufficiale dell'evento. Resta invece esclusa la trasmissione delle sessioni di prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 24 maggio, ore 18.30

: sabato 24 maggio, ore 18.30 Gara: domenica 25 maggio, ore 18.00

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Barcellona, in cui si disputa il GP di Spagna 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il circuito permanente di Barcellona, lungo 4.657 metri è un tracciato di livello basso per quanto riguarda la severità delle frenate. I piloti spendono il 16% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito scorrevole ricco di curve da media e alta velocità. Le staccate in totale sono soltanto 6 nonostante le ben 14 curve della pista e questo è il motivo per cui gli impianti frenanti non soffrono particolarmente ad affrontare il Circuit de Barcelona-Catalunya. Il tracciato è dunque considerato di livello 2 su una scala di stress per i freni che va da 1 a 5.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Barcellona per l’impianto frenante è la 10, quella che porta i piloti a immettersi nella parte lenta del terzo settore. Qui le macchine arrivano lanciatissime, passando da velocità massima di 310 km/h a soli 106 km/h, con una decelarazione massima di 4.0 g. Lo spazio di frenata è di 125 metri in un tempo di soli 2.46 secondi, con il pilota chiamato a imprimere una forza di 133 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.019 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nel Principato di Monaco, secondo Google Meteo.

Venerdì 30 maggio - Soleggiato, temperatura 17-28°C, precipitazioni 0%, umidità 44%

- Soleggiato, temperatura 17-28°C, precipitazioni 0%, umidità 44% Sabato 31 maggio - Parzialmente nuvoloso, temperatura 16-27°C, precipitazioni 5%; umidità 46%

- Parzialmente nuvoloso, temperatura 16-27°C, precipitazioni 5%; umidità 46% Domenica 1 giugno - Parzialmente nuvoloso, temperatura 19-28°C, precipitazioni 10%, umidità 44%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 28/05/2025