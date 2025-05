F1 GP Spagna 2025, Qualifiche: Piastri in pole, Norris 2°. Ferrari male: Hamilton 5°, Leclerc 7°

F1 GP SPAGNA 2025: PIASTRI IN POLE, DOMINIO MCLAREN

Oscar Piastri conquista la pole position del GP di Spagna 2025. Il pilota australiano, già veloce nelle prove libere, chiude le qualifiche con il miglior tempo in Q3: 1:11.546. Un tempo non da record, ma sufficiente per lasciarsi alle spalle il compagno di squadra Lando Norris, staccato di due decimi circa.

MCLAREN DAVANTI A TUTTI: LA DIRETTIVA FIA NON FRENA LE PRESTAZIONI

Le due McLaren conquistano la prima fila del GP spagnolo, confermando uno stato di forma costante. Nessun apparente contraccolpo dalla recente direttiva FIA sulle ali flessibili. Piastri, attuale leader del mondiale, risponde così dopo due fine settimana complicati, rilanciando la sua candidatura al titolo.

Alle spalle delle McLaren, Max Verstappen (Red Bull) e George Russell (Mercedes) segnano lo stesso tempo. L’olandese si prende però la terza casella per aver completato il giro prima del rivale britannico.

FERRARI DISTANZIATE: STRATEGIA RISCHIOSA PER LECLERC

La Ferrari resta fuori dalla lotta per le prime due file. Charles Leclerc chiude al settimo posto, penalizzato da una scelta strategica: un solo tentativo in Q3 per conservare un treno di gomme Soft quasi nuovo per la gara.

Una decisione che potrebbe pagare sul lungo periodo, ma che costa posizioni in qualifica visto che il monegasco non ha potuto fare un secondo giro proprio nel momento in cui la pista si è raffreddata consentendo a tutti i rivali di migliorare il proprio tempo.

Meglio Lewis Hamilton, quinto, e Andrea Kimi Antonelli, sesto con una buona prestazione che consente al giovanissimo pilota italiano di rialzare la testa dopo un paio di fine settimana complicati.

GASLY E HADJAR NELLA TOP-10, TSUNODA ULTIMO

Chiudono la top-10 Pierre Gasly (ottavo), Isack Hadjar (nono) e Fernando Alonso (decimo). Alex Albon si ferma in Q2 con l’undicesimo tempo.

Weekend difficile, invece, per Carlos Sainz: il madrileno è escluso già in Q1 e partirà 18° nel suo GP di casa. Un bel passo indietro proprio nel momento in cui la Williams sembrava aver fatto i passi in avanti necessari per combattere stabilmente in top-10.

Yuki Tsunoda, invece, chiude ultimo: nessun errore evidente, ma un ritmo che non gli consente di andare oltre il ventesimo posto.

CLASSIFICA QUALIFICHE F1 GP SPAGNA 2025 – TOP 10

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin)

COSA ASPETTARSI DALLA GARA

La gestione delle gomme e le strategie ai box saranno cruciali sul tracciato del Montmeló. McLaren parte favorita, ma la Red Bull è apparsa competitiva sul passo gara nelle prove di venerdì senza contare che uno come Max Verstappen non può mai essere estromesso dalla lotta al vertice.

La Ferrari, invece, prestazionalmente sembra un po' più in difficoltà in questo fine settimana, ma non è escluso che l'ottima gestione gomme della SF-25 non possa rimettere le rosse in gioco per la zona podio.

RIFLETTORI PUNTATI SUL GP, PARTENZA DOMENICA ALLE 15.00

L'appuntamento per gli appassionati è per domenica 1 giugno, con la gara sul circuito di Barcellona che partirà alle 15.00 e sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW, per gli abbonati al servizio, e in differita su TV8.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv , le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Barcellona e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 31/05/2025