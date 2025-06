F1 Barcellona 2025, Doppietta Piastri-Norris! Leclerc sul podio

DOPPIETTA MCLAREN, PIASTRI CALA IL POKERISSIMO!

Quinto trionfo stagionale per Oscar Piastri. Il pilota della McLaren scatta bene al via, mantiene la prima posizione per tutta la gara e anche nel finale, nonostante una Safety Car che ricompatta il gruppo, non si fa avvicinare dal compagno Lando Norris, passando per primo sotto alla bandiera a scacchi e rafforzando così la sua leadership nella classifica generale. Il britannico, reduce dalla vittoria di Monaco, ha faticato al via e lottato per tutta la gara con Max Verstappen, il quale ha provato di tutto per dare fastidio alle due McLaren ma che si è imbattuto nel finale in una serie di sfortunati eventi che lo hanno relegato alla soglia della zona punti. Ma andiamo per ordine: sul podio con le due auto arancioni sale la macchina rossa di Charles Leclerc, lineare nell sua gara.

LAP 61/66



🟢 GREEN FLAG 🟢



Verstappen has a BIG slide and Leclerc makes it past the Red Bull! 😱#F1#SpanishGPpic.twitter.com/gdTwupl5UJ — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Ferrari a due facce, Leclerc sul podio, Hamilton sfortunato!

Ci provano i piloti del Cavallino a dare l'assalto al podio, soprattutto Leclerc, il più vicino, anzi, il meno lontano, dal terzetto di testa. Ma al di là della buona partenza (subito passate le due Mercedes) e di un paio di giri di troppo alle spalle del compagno Lewis a inizio gara, prima che dal muretto ordinino lo scontato ''swap position'' (Charles partiva con gomme Soft nuove), sembrava non fosse possibile cogliere di meglio che un quarto posto. A una decina di giri dalla fine, però, una Safety Car provocata da una rottura sulla Mercedes della sfortunato Kimi Antonelli ha ricompattato il gruppo, e Charles ha avuto la possibilità di montare gomme Soft meno usurate di quelle del compagno Hamilton e più efficaci (nei pochi giri rimasti) delle Hard nuove di Verstappen. E così, alla ripartenza, la Red Bull ha sgondolato sul cordolo e il monegasco ha colto l'opportunità di passare l'olandese, anche con un piccolo contatto a 300 km/h! Poco da dire, invece sulla gara di Hamilton, proiettato sulla quinta posizione per tutta la gara, ha invece dovuto alzare bandiera bianca nel finale, prima limitato da un pit-stop lento (in cui aveva perso due posizioni sulle Mercedes), poi da un set di Soft troppo usurato per resistere a quelle nuove di zecca del sorprendente Nico Hulkenberg (Sauber), che l'ha passato nel finale.

LAP 62/66



Wow!! 😮 Replays show Leclerc and Verstappen touched on the pit straight at the restart 💥#F1#SpanishGPpic.twitter.com/dVQDH2ZFJn — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Mercedes, giornata da dimenticare. Verstappen imbufalito!

Non una bella domenica per la Mercedes, che oltre ad aver perso la seconda posizione nella classifica costruttori, deve accontentarsi di un quarto posto con George Russell, mai veramente competitivo contro gli avversari diretti e più in balia degli eventi che protagonista. Alla fine, però, tra gli errori della Ferrari (ai box con Lewis) e di Verstappen, ringrazia e resta quarto nel mondiale. Antonelli, invece, è stato per tutta la gara vicino al compagno, costretto a ritirarsi poi per la già citata rottura (l'auto si è spenta ed è andato dritto nella ghiaia). E veniamo a Max Verstappen. Il campione del mondo ha provato una strategia a tre soste e riesce, a suon di giri veloci, a restare in area McLaren fino alla fine. La Safety Car, però, rovina tutti i suoi piani: è costretto a montare una poco performante gomma Hard (l'unica a disposizione) e nel finale resta impantanato in un doppio duello con Leclerc e Russell, a cui deve cedere la posizione per aver tagliato curva-2 in fase di difesa. Nel restituirgli la posizione, però, Max ha urtato George ed è stato penalizzato di 10'', finendo alla fine solo 10°.

Hulk bravo e fortunato, bene Hadjar, Alonso da rimonta

La gara delle seconde file è stata vinta d'autorità dal veterano Nico Hulkenberg, che già bravissimo a essere in ottava piazza prima della Safety Car, si gioca il jolly montando una Soft nuova per le ultime tornate e riesce a sopravanzare prima il rookie Isaak Hadjar, alla fine settimo in scia a Hamilton, e poi lo stesso Sir Lewis, cogliendo una provvisoria sesta piazza che diventerà quinta in virtù della retrocessione di Verstappen. Chiudono la zona punti Pierre Gasly (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin), nella ghiaia a inizio gara ma bravo a risalire e ritrovare la zona punti, con un nono posto che vale tanto. fuori dai punti Lawson, Bortoleto, Tsuonda (partito dai box), Sainz (con problemi nella prima parte di gara derivati da un contatto) e Colapinto. Chiudono la classifica Ocon e Bearman, con Antonelli e Albon (anche lui ha pasticcato parecchio prim del ritiro) unici a non vedere la bandiera, a parte Stroll, non partito per problemi fisici.

Hulkenberg passed Hamilton for P6 on the penultimate lap, which becomes P5 after Verstappen's penalty



What a result for Hulkenberg and Kick Sauber! 👏#F1#SpanishGPpic.twitter.com/WkoRrBFa5W — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

F1 GP SPAGNA 2025, LE CLASSIFICHE:

Nella classifica iridata Oscar Piastri rafforza la sua prima posizione con 186 punti e 10 lunghezze di vantaggio sul compagno di team Lando Norris. Max Verstappen scivola invece a 49 punti dalla vetta, mentre Charles Leclerc ne recupera 3 sul quarto posto di George Russell, ritrovandosi ora a -17 dal britannico. Nella classifica costruttori la McLaren è già imprendibile per chiunque, con 362 punti incamerati, più del doppio di qualsiasi altro team. Si fa, però, incandescente la lotta per la seconda piazza con la Ferrari (168pt) che supera in un solo colpo Mercedes (159pt) e Red Bull (144pt).

L'ordine d'arrivo della gara (prime dieci posizioni)

Ecco l'ordine d'arrivo del GP Spagna 2025:

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Isaak Hadjar (Racing Bulls)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Max Verstappen (Red Bull)

PROSSIMO ROUND: LA F1 APPRODA A MONTE CARLO

Il prossimo appuntamento del Mondiale F1 2025 è previsto per il weekend centrale di giugno sul circuito di Montreal, con il GP del Canada, già decima tappa dell'anno in calendario.

La McLaren vi arriverà da assoluta favorita, visti i risultati delle ultime domeniche, nonostante la revisione della regola sulle appendici alari, ma Max Verstappen proverà a non perdere ulteriore terreno nei confronti delle ''papaya'', su una pista che esalta le qualità di guida dei piloti. Mercedes e Ferrari proveranno anch'esse a essere della partita, sperando di approfittare di ogni minuscola occasione lasciata da Lando Norris e Oscar Piastri.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/06/2025