ANCORA A PODIO Il GP di Hell in Norvegia è la tappa più nordica del Campionato del Mondo WRX 2018 e la prima della serie scandinava che precede la gara di Holjes, in Svezia. Questo weekend, sul circuito norvegese, il Team Peugeot Total tenterà di aggiungere un altro tassello alla serie ininterrotta di podi dall’inizio della stagione.

IN VETTA ALLA CLASSIFICA Con quattro podi consecutivi, tra cui una vittoria, il Team Peugeot Total è sempre salito sul podio nelle tappe del WRX 2018 ed occupa il 3° posto nella Classifica Provvisoria a Squadre, a un solo punto di distacco da chi occupa il secondo posto costruttori. Sébastien Loeb è attualmente 2° nella Classifica Provvisoria Piloti.

MAD KIDS I suoi compagni di squadra, gli svedesi Timmy e Kevin Hansen, rispettivamente 6° e 8° nella classifica del campionato, sono determinati a raggiungere dei risultati di rilievo e far brillare i colori di Peugeot. Con il campionato che si avvicina a metà stagione, la gara in Norvegia sarà un’opportunità per puntare ancora più in alto.