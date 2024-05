"Una Notte al Museo... Ferrari", ospiti di Marc Gené. La tentazione Airbnb

Quando la passione per le auto da corsa è così forte, che... ci vai a letto. E non è un'iperbole, è una possibilità ora più che mai concreta, visto che grazie a un accordo tra Ferrari e Airbnb, la supergettonata agenzia online per soggiorni vacanza, puoi addormentarti avvolto dalla stessa pelle dei sedili di una granturismo del Cavallino Rampante, circondato da una squadra di angeli custodi a forma di Ferrari di Formula 1, immerso anima e corpo in uno dei santuari del marchio automobilistico più affascinante al mondo. Suona alle tue orecchie come un sogno? Allora affrettati, perché l'offerta scade il 9 maggio! In copertina, un video ti ingolosirà.

Con Airbnb, dormi tra le braccia del Cavallino (Credit: Thomas Prior)

ONE WILD NIGHT Una delle più recenti novità incluse nella Airbnb Summer Release 2024 si chiama ''Icone'' e consiste in una nuova categoria di esperienze offerte dai più grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell'arte, dello sport. Esperienze come quella di dormire nella casa galleggiante di Up, la celebre dimora Disney - Pixar, all'interno di una dettagliata ricostruzione provvista di oltre 8.000 palloncini e situata tra le scenografiche rocce rosse di Abiquiú, nel Nuovo Messico. O immergersi nel mondo di X-Men, soggiornando in una riproduzione animata 2D della X-Mansion della Marvel Animation a Westchester, nello Stato di New York. Tra le 11 Icone appena lanciate, anche il pacchetto confezionato da Airbnb in collaborazione con la Rossa: dormire per una notte all’interno del Museo Ferrari di Maranello, nell'iconica Sala delle Vittorie, accolti dall'ambassador Ferrari Marc Gené. Non capita poi tanto spesso, vero?

Soggiorno, ma anche esperienza... gastronomica (Credit: Thomas Prior)

VEDI ANCHE

GP PACK Il pernotto ''Rosso Corsa'', ma non solo: l’esperienza include anche due biglietti con accesso VIP per assistere al Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1, la cui edizione 2024 è in programma all'Autodromo di Imola tra il 17 e il 19 maggio prossimi, inoltre un'esperienza culinaria gourmet presso il ristorante Cavallino di Maranello (quello tanto amato da un certo Enzo Ferrari), infine un hot lap sul circuito Ferrari di Fiorano con Gené (che oltre che ambassador, in pista è un certo... ''manico'').

L'ingresso del Museo Ferrari di Maranello

COUNTDOWN Le richieste di prenotazione hanno aperto lunedì 6 maggio, mentre il soggiorno avrà luogo il giorno domenica 19 maggio. Per inoltrare la propria richiesta, c'è tempo fino a giovedì 9 maggio alle 8:59. Ulteriori informazioni, incluso il prezzo del pacchetto, sono disponibili al link Airbnb.com/ferrari.

Per dormire ''una notte al museo'', hai tempo fino al 9 maggio

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/05/2024