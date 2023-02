Nuova mostra al Museo Enzo Ferrari di Modena: apre Game Changers

Cercate qualcosa da fare nel weekend? Al Museo Enzo Ferrari di Modena apre il 18 febbraio 2023 la nuova mostra Game Changers, dedicata ai modelli del Cavallino che raccontano la storia della Casa di Maranello attraverso gli occhi dell’innovazione. Fino al 17 febbraio 2024 vi troverete alcuni dei modelli più significativi, dalla prima all'ultima. E se per ultima intendiamo la Purosangue, prima vettura a quattro porte e quattro sedili di Ferrari, la prima non può essere che la 125 S, che nel 1947 si presentava al mondo con linee mai viste prima e un motore V12 leggero da 1500 cc ad alta potenza specifica. In mezzo, tanti altri modelli iconici, che hanno rappresentato un cambiamento epocale dal punto di vista del design, della tecnologia o della performance, in tre aree dedicate dell'esposizione.

Mostra Game Changers al Museo Enzo Ferrari di Modena, le Ferrari FXX, 288 GTO e 365 GT4 BB

I TRE TEMI DELLA MOSTRA Nella sezione Performance si possono ammirare la Ferrari FXX del 2005, prima serie speciale creata esclusivamente per la pista, e la 365 GT4 BB del 1973: la prima berlinetta granturismo a motore posteriore dotata del famoso V12 a 180°. Nella sezione Innovazione non poteva mancare la Ferrari F1-89, la prima monoposto in assoluto con trasmissione elettroidraulica. Accanto a lei, la 400 Automatic: prima graturismo 2+2 che nel 1976 introduce la trasmissione automatica in risposta all’evoluzione del mercato. Tra i modelli più influenti nell'ambito del Design troviamo la Ferrari 166 MM, la prima barchetta con carrozzeria realizzata di alluminio. Ma anche la 375 MM, disegnata da Pinin Farina nel 1952, che rappresenta la prima one-off: realizzata per conto di Roberto Rossellini e destinata a Ingrid Bergman.

Mostra Game Changers al Museo Enzo Ferrari di Modena, la Ferrari Purosangue

ORARI E PREZZI La mostra Game Changers si tiene negli spazi del Museo Enzo Ferrari in via Paolo Ferrari 85, Modena. Gli orari di apertura cambiano secondo la stagione: dalle 9:30 alle 18:00 tra novembre e marzo, chiusura posticipata alle ore 19:00 tra aprile e ottobre. Prezzi: 22 euro adulti; 18 euro ridotto; 9 euro per minori di 19 anni accompagnati; 9 euro per bambini fino a 5 anni e portatori di handicap; riduzione a 5 euro per i minori di 19 anni per l'ingresso in famiglie con tre o più componenti. Per informazioni su riduzioni e acquisti online andate su Ferrari.com.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/02/2023