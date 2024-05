Full Immersion Texas Thriller. Il driver si salva, il Tir annega

Le immagini dell'alluvione che nei giorni scorsi ha flagellato diverse contee del Texas hanno fatto il giro del mondo e alcune di esse sembrano davvero appartenere a una pellicola del genere disaster movie. In 24 ore, sul Sud Est dello Stato della Stella Solitaria sono caduti parecchi centimetri di pioggia, una quantità che avrebbe messo in crisi anche comunità assai più abituate a piogge intense. Invece il Texas con la pioggia ha scarsa confidenza proprio: forti precipitazioni, grandi guai. Perché i soccorsi sono impreparati. Sotto, il video che spopola nel web: un tir a 9 assi esce di carreggiata e affonda in quello che sembra un torrente in piena.

SUSPENCE Il thriller risale a giovedì 2 maggio ed è ambientato Shepherd, in Texas, località nei pressi della quale un autista sembra abbandonare involontariamente la sede stradale, forse per cercare di evitare di colpire il camion che lo precede. O forse perché l’autista, semplicemente, non realizza quanto sia profonda l’acqua su quel lato della carreggiata. Man mano che il bisonte si immerge in acque impetuose, l'autista esce dal finestrino: successivi aggiornamenti hanno accertato che l'uomo si è salvato e che ne è uscito illeso.

VEDI ANCHE

Attimi di panico a Shepherd, Texas (YouTube / AccuWeather)

ABBANDONATI ''Una barca di salvataggio è arrivata e ha portato in salvo il camionista'', racconta ai media locali una persona presente sulla scena di nome Athina. Centinaia di persone sono rimaste intrappolate tra due diverse zone alluvionate. E oltre al danno, la beffa: ''Quando abbiamo chiamato il dipartimento dello sceriffo - spiega la testimone - ci è stato risposto che non avevano intenzione di aiutare le persone bloccate e che avremmo dovuto attraversare l'inondazione''. Già, tutto materiale gratis per il prossimo disaster movie.

Alluvione catastrofica, le autorità locali non intervengono (YouTube / AccuWeather)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/05/2024