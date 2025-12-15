Ecco le città più trafficate al mondo nel 2025: più ore in coda, anche in Italia

Traffico, maledetto traffico. Se non siete tra i fortunati che lavorano da casa, ogni giorno – come tanti – restate bloccati nel traffico per andare a lavoro, portare i figli a scuola, all'allenamento... INRIX ha rilasciato i nuovi dati sulle città più trafficate del 2025. La triste notizia? Le cose sono tendenzialmente peggiorate rispetto al 2024 (seppur con qualche eccezione). Scopriamo quindi quali sono le città più caotiche del mondo, in Europa e in Italia per chi si mette alla guida di un veicolo, quanto tempo perdiamo in media nel traffico e quanto ci costa.

A confermarsi ''campionessa'' anche quest'anno è Istanbul. La città turca è la peggiore con 118 ore perse – quasi 5 giorni – e mette in riga Città del Messico e Chicago, ma anche New York, Filadelfia e Città del Capo. Per tornare in Europa dobbiamo attendere il 7° posto di Londra, seguita da Parigi, Giacarta e Los Angeles che chiude la Top 10 (ma per numero di ore perse Dublino è la prima d'Europa). Il traffico ha subito un incremento per quasi tutte le città coinvolte, con un +12% per Istanbul e addirittura un +32% per Filadelfia, mentre per Londra e Parigi la situazione sembra essere migliorata con, rispettivamente, -10% e -7%.

In Europa sono Dublino, Londra e Parigi a giocarsela per numero di ore perse nel traffico. In particolare è proprio la capitale dell'Irlanda che incrementa del 17% rispetto allo scorso anno, con 95 ore nel traffico e superando perfino la capitale UK (91). L'Italia, con Roma, ''conquista'' il 17° posto mondiale – 5° in Europa – con 76 ore, seguita da Milano, al 24°, con 67 ore. Seguono Bruxelles (71), Colonia (67), Varsavia (64), Berlino (60) e Rotterdam (60) che chiude la Top 10 europea.

Come visto, in Italia la Capitale ha anche il primato di città più trafficata della penisola. Dopo le grandi Roma e Milano, tuttavia, seguono per numero di ore perse nel traffico altre città lombarde: si tratta di Brescia (57) – che vede il maggiore incremento dal 2024, +36% – Bergamo (55) e Varese (52). È Firenze (51) a interrompere la lunga sequela di città del nord Italia, ma c'è spazio per tutti in questa triste classifica: il 7° posto è di Lecco (50), seguita da Lodi (49), ma tocca poi al sud con Palermo (48) e a Genova (48), che chiude la Top 10 con oltre 2 giorni persi incolonnati nel traffico. La migliore città d'Italia per il traffico? Lucera, all'851° posto, con ''sole'' 13 ore perse.

Tutto il tempo perso in coda nel traffico ha un valore: non si tratta solo del tempo, tuttavia, ma ovviamente anche di carburante. INRIX ha calcolato che nel 2025 in Germania – non sono stati elaborati dati relativi all'Italia – il costo del tempo perso è salito a quota 736 euro (nel 2024 era di 663 euro). Il leggero calo del prezzo del carburante, invece, sarebbe responsabile di un lieve risparmio se confrontato con lo scorso anno: se nel 2024 gli automobilisti tedeschi avevano speso 680 euro, nel 2025 hanno comunque sperperato in coda 634 euro di propellente. Sono 1.370 euro complessivi tra carburante e tempo sprecati: un sacco di soldi, ecco perché noi della redazione moto siamo più furbi dei nostri colleghi delle auto – dai che si scherza – e molto spesso evitiamo le code muovendoci con scooter e moto! Per maggiori informazioni o per i dati completi potete visitare il sito di INRIX, cliccando qui, mentre se volete vedere come è andata nel 2024, trovate qui il nostro articolo.

