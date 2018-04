Autore:

Lorenzo Centenari

UNA MANO DAL METANO Bombole d'ossigeno per sopravvivere al caro prezzi. È così che molti di noi intendono le bombole di metano, il carburante più economico tra quelli di diffusione di massa (esclusa quindi l'auto elettrica), nonché lasciapassare per diverse situazioni precluse invece agli autoveicoli diesel e benzina. Già, perché oltre al risparmio al rifornimento, il gas naturale consente di circolare durante i blocchi del traffico, guadagnare autonomia grazie all'alternanza di funzionamento a benzina, inoltre (sempre più spesso) strappare prezzi d'acquisto del tutto identici a quelli degli equivalenti modelli mono-alimentati. Quale dunque l'offerta di mercato? Quali i pro e contro rispetto ai veicoli tradizionali? Leggete la nostra mini guida.

QUANTO SI RISPARMIA IN VIAGGIO? Entriamo subito nel vivo: se parliamo di economia di esercizio, il metano è il leader assoluto. Finché il prezzo al chilogrammo non oltrepasserà la soglia di 1 euro (oggi la media nazionale è di 0,98 euro/kg), non c’è alternativa che regga il confronto. Il guadagno nei confronti del motore a benzina è calcolato addirittura nel 60%, mentre è di poco inferiore al 50% il gap coi propulsori turbodiesel.

QUANTO SI SPENDE ALL'ACQUISTO? Considerando che il differenziale tra un modello alimentato a metano e il suo gemello che funziona esclusivamente a benzina (ammesso che esista, e che il paragone calzi a tutti gli effetti) varia generalmente da un minimo di 1.000 a un massimo di 3.000 euro circa (a seconda del modello di auto e della capienza delle bombole), percorrendo 15.000 km all’anno (circa 40 km al giorno) si ammortizza l’investimento già a partire dai successivi 12 mesi. In mancanza di incentivi pubblici, talvolta le Case stesse praticano sul metano sconti interessanti.

QUANTO È POTENTE UN'AUTO A GAS? Sino a qualche anno fa, la dispersione di potenza dovuta alle caratteristiche chimico-fisiche del gas ammontava al 10% circa. La tecnologia ha tuttavia compiuto passi da gigante: oggi, sul piano delle prestazioni pure la differenza è minima. Tanto che alcuni modelli a metano fanno dubitare della loro vera natura. Provare per credere.

QUALE CAPIENZA PER IL BAGAGLIAIO? Anche se espressamente progettate per ospitare la duplice alimentazione, le auto a metano scontano quasi sempre qualche decimetro cubo di capacità di carico. Penalità che varia da qualche decina di litri a oltre un centinaio, a seconda della configurazione, del volume e della posizione delle bombole. Attenzione: generalmente, manca la ruota di scorta, sostituita di serie dal classico kit di gonfiaggio.

DOVE SI PUÒ RIFORNIRE? L'Italia è di gran lunga la nazione europea dalla più alta concentrazione di distributori di metano. Le stazioni dedicate ammontano a 1.244, 78 delle quali operative 24 ore su 24, e 46 situate in aree di servizio autostradali. Notevole è semmai la differenza che il Sud e il Centro Italia scontano con le regioni settentrionali, molto meglio servite. La Lombardia conta 184 impianti operativi, l'Emilia-Romagna 209, il Veneto 156. Al contrario, la Sicilia solo 40, la Calabria appena 11.

IL METANO È SICURO? Sfatiamo un mito, le bombole non sono pericolose. Essendo progettate, realizzate e certificate in ossequio ai più severi standard internazionali di settore, non c'è motivo di temere di essere traditi dalle mini-cisterne alloggiate alle voste spalle. Nella lontana eventualità di un incendio, la valvola di sicurezza rilascia in ogni caso il gas all'esterno in forma controllata. Mentre la pressione massima di 200 bar esercitata dal carburante è inferiore di due volte alla capacità di resistenza del serbatoio stesso.

QUALE MANUTENZIONE È RICHIESTA? Un'auto a gas naturale prevede un grado di manutenzione quasi del tutto identico a quello di un equivalente modello a benzina. Il luogo comune secondo il quale i motori alimentati gas tendono a surriscaldarsi, richiedendo di conseguenza una più frequente sostituzione di filtri e candele, è ormai del tutto privo di fondamento. L'unica accortezza, semmai, è quella di sottoporre a revisione il serbatoio ogni 4 anni.

QUALI SONO LE AUTO A METANO? Ecco, di seguito, l'elenco dei modelli che adottano di serie un impianto a metano: per ciascuno, specifichiamo tipologia, cilindrata, potenza, lunghezza, capacità di carico del bagagliaio e prezzo di listino aggiornato. Per ulteriori informazioni su allestimenti e schede tecniche, siete invitati a consultare il nostro listino del nuovo.



CITYCAR A METANO

Fiat Panda 0.9 Natural Power 80 CV: lunga 365 cm, bagagliaio da 200 litri, prezzi da 15.890 euro

Seat Mii 1.0 Ecofuel 68 CV: lunga 356 cm, bagagliaio da 213 litri, prezzi da 13.150 euro

Skoda Citigo 1.0 G-Tec 68 CV: lunga 360 cm, bagagliaio da 213 litri, prezzi da 12.910 euro

Volkswagen eco up! 1.0 68 CV: lunga 360 cm, bagagliaio da 213 litri, prezzi da 13.250 euro



UTILITARIE A METANO

Fiat Punto 1.4 Natural Power 69 CV: lunga 407 cm, bagagliaio da 200 litri, prezzi da 17.340 euro

Lancia Ypsilon 0.9 Ecochic 80 CV: lunga 384 cm, bagagliaio da 202 litri, prezzi da 17.140 euro

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV: lunga 406 cm, bagagliaio da 262 litri, prezzi da 16.050 euro

Volkswagen Polo 1.0 TGI 90 CV: lunga 405 cm, bagagliaio da 351 litri, prezzi da 16.600 euro



COMPATTE A METANO

Volkswagen Golf 1.4 TGI 110 CV: lunga 426 cm, bagagliaio da 291 litri, prezzi da 23.050 euro

Seat Leon 1.4 TGI 110 CV: lunga 428 cm, bagagliaio da 275 litri, prezzi da 23.350 euro

Opel Astra 1.4 Turbo ecoM 110 CV: lunga 437 cm, bagagliaio da 240 litri, prezzi da 23.300 euro

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 CV: lunga 431 cm, bagagliaio da 300 litri, prezzi da 27.200 euro



BERLINE A METANO

Skoda Octavia 1.4 TSI G-Tec 1110 CV: lunga 467 cm, bagagliaio da 460 litri, prezzi da 24.260 euro

Audi A5 Sportback 2.0 TFSI g-tron 170 CV: lunga 467 cm, bagagliaio da 390 litri, prezzi da 44.230 euro



STATION WAGON A METANO

Volkswagen Golf Variant 1.4 TGI 110 CV: lunga 457 cm, bagagliaio da 424 litri, prezzi da 23.700 euro

Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron 170 CV: lunga 473 cm, bagagliaio da 415 litri, prezzi da 40.700 euro

Skoda Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec 110 CV: lunga 467 cm, bagagliaio da 480 litri, prezzi da 24.390 euro

Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ecoM 110 CV: lunga 470 cm, bagagliaio da 340 litri, prezzi da 24.300 euro

Seat Leon ST 1.4 TGI 110 CV: lunga 455 cm, bagagliaio da 482 litri, prezzi da 24.100 euro



MONOVOLUME A METANO

Fiat 500L 0.9 Natural Power 80 CV: lunga 424 cm, bagagliaio da 396 litri, prezzi da 22.110 euro

Fiat 500L Living 0.9 Natural Power 80 CV: lunga 435 cm, bagagliaio da 416 litri, prezzi da 22.110 euro

Fiat Qubo 1.4 Natural Power 69 CV: lunga 396 cm, bagagliaio da 250 litri, prezzi da 17.890 euro

Fiat Doblò 1.4 T-Jet Natural Power 120 CV: lunga 441 cm, bagagliaio da 790 litri litri, prezzi da 23.240 euro

Mercedes Classe B 2.0 200 c 156 CV: lunga 439 cm, bagagliaio da 501 litri, prezzi da 30.740 euro

Opel Zafira 1.6 Turbo ecoM 150 CV: lunga 467 cm, bagagliaio da 610 litri, prezzi da 30.600 euro



SUV E CROSSOVER A METANO

DR 4 1.6 Metano 118 CV: lunga 435 litri, bagagliaio da 480 litri, prezzi da 18.500 euro

DR Evo5 1.6 Metano 126 CV: lunga 439 cm, bagagliaio da 430 litri, prezzi da 18.480 euro

DR 6 1.5 Turbo Metano 152 CV: lunga 451 cm, bagagliaio da 370 litri, prezzi da 20.250 euro