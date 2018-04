Autore:

Emanuele Colombo

GUIDA ALL'ACQUISTO Fanno risparmiare, evitano i blocchi del traffico e, in molti casi, possono circolare anche nelle ZTL: sono le auto a GPL che, complici le minacce di messa al bando dei motori diesel, stanno suscitando sempre maggiore interesse. Ma quali sono le auto a GPL in commercio in Italia? Quali vantaggi comportano? Ci sono svantaggi? Tutte le risposte in questa nostra guida all'acquisto.

QUANTO RISPARMI? Ad andare a GPL consumi un po' più che a benzina, ma risparmi comunque circa il 60% nei costi di percorrenza. Merito del prezzo alla pompa che è molto più basso: circa 65 centesimi al litro contro 1,5 euro della benzina. Le prestazioni? Si riducono, ma di poco: circa il 3% con le auto moderne.

HAI PROBLEMI DI PARCHEGGIO? Per quanto riguarda il parcheggio, l'unica limitazione è che le auto a GPL non possono sostare, nei garage sotterranei, ai piani più profondi del primo interrato. E alcuni condomini hanno regole a sé: informatevi presso il vostro amministratore, prima di scegliere un'auto a gas.

DOVE FAI IL PIENO? Non tutti i distributori tradizionali hanno le pompe per riempire i serbatoi delle auto a GPL: parliamo di circa 4.000 stazioni attrezzate in Italia contro le circa 21.000 totali. C'è di buono che tutti i modelli in vendita in Italia sono bi-fuel e conservano la capacità (e il serbatoio) per viaggiare anche a benzina.

IL BAGAGLIAIO NE RISENTE? In genere il serbatoio del GPL prende il posto della ruota di scorta, che viene sostituita da un kit “gonfia e ripara”. La capacità del vano di carico, dunque, è in genere pari a quella dei corrispondenti modelli a benzina o diesel.

OGNI QUANTO SI FA LA REVISIONE? Per stare tranquilli è consigliabile far ispezionare l'impianto del GPL ogni volta che si effettuano i normali tagliandi dell'auto: abbiamo detto ispezionare - non revisionare - perché per le bombole e gli impianti a GPL non è prevista alcuna revisione periodica. Al contrario, per legge, i serbatoi vanno sostituiti ogni 10 anni. Per approfondire suggeriamo il sito della Landi Renzo, specialista del settore.

QUALI SONO LE AUTO A GPL? Riportiamo di seguito la lista delle auto che montano di serie un impianto a GPL con le caratteristiche fondamentali per orientarsi nella scelta: tipologia, cilindrata, potenza, lunghezza, capacità del bagagliaio e prezzo (aggiornato al 30/3/2018). Per ulteriori informazioni su allestimenti e schede tecniche vi rimandiamo al nostro listino auto.

CITYCAR A GPL

Fiat Panda 1.2 EasyPower 69 CV: lunga 3,65 m; bagagliaio da 200 litri; prezzo da 14.200 euro

Fiat 500 1.2 EasyPower 69 CV: lunga 3,57 m; bagagliaio da 165 lt; prezzo da 15.700 euro

Hyundai i10 1.0 LPGI Econext 67 CV: lunga 3,67 m; bagagliaio da 218 a 252 litri; prezzo da 12.250 euro

Kia Picanto 1.0 EcoGPL 65 CV: lunga 3,60 m; bagagliaio da 255 litri; prezzo da 12.350 euro

Lancia Ypsilon 1.2 GPL Ecochic 69 CV: lunga 3,84 m; bagagliaio da 210 litri; prezzo da 15.250 euro

Mitsubishi Space Star 1.0 GPL bi-fuel 71 CV: lunga 3,80 m; bagagliaio da 209 a 235 litri; prezzo da 14.140 euro

Opel Adam 1.4 GPL Tech 87 CV: lunga 3,70 m; bagaliaio da 170 litri; prezzo da 15.700 euro

UTILITARIE A GPL

Alfa Romeo Mito 1.4 Turbo GPL 120 CV: lunga 4,06 m; bagagliaio da 247 litri; prezzo da 17.900 euro

Citroën C3 PureTech 1.2 GPL 82 CV: lunga 4 m; bagagliaio da 300 litri; prezzo da 15.800 euro

Fiat Punto 1.4 Easypower 77 CV: lunga 4,07 m; bagagliaio da 252 litri; prezzo da 16.340 euro

Dacia Sandero 0.9 TCe TurboGPL 90 CV: lunga 4,07 m; bagagliaio da 320 litri; prezzo da 9.750 euro

Hyundai i20 1.2 Econext da 73 a 82 CV: lunga 4,04 m; bagagliaio da 301 litri; prezzo da 15.700 euro

Kia Rio 1.2 GPL 84 CV: lunga 4,07 m; bagagliaio da 325 litri; prezzo da 15.100 euro

Kia Venga 1.4 EcoGPL 90 CV: lunga 4,08 m; bagagliaio da 440 litri; prezzo da 17.750 euro

Opel Corsa 1.4 GPL 90 CV Coupé: lunga 4,02 m; bagagliaio da 280 litri; prezzo da 15.370 euro

Opel Corsa 1.4 GPL 90 CV: lunga 4,02 m; bagagliaio da 285 litri; prezzo da 16.120 euro

Peugeot 208 PureTech GPL 82 CV 5 porte: lunga 3,97 m; bagagliaio da 311 litri; prezzo da 16.900 euro

Renault Clio TCe GPL 90 CV: lunga 4,06 m; bagagliaio da 300 litri; prezzo da 14.950 euro

COMPATTE A GPL

Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo GPL 120 CV: lunga 4,35 m; bagagliaio da 275 litri; prezzo da 24.500 euro

Dacia Dokker 1.6 GPL 100 CV; lunga 4,36 m; bagagliaio da 800 litri; prezzo da 11.900 euro

Fiat Tipo 1.4 T-Jet GPL 120 CV 5 porte: lunga 4,37 m; bagagliaio da 440 litri; prezzo da 18.300 euro

Ford Focus 1.6 GPL 120 CV; lunga 4,36 m; bagagliaio da 636 litri; prezzo da 20.650 euro

BERLINE A GPL

Fiat Tipo 1.4 T-Jet GPL 120 CV 4 porte; lunga 4,53 m; bagagliaio da 520 litri; prezzo da 18.300 euro

Opel Astra 1.4 T GPL Tech 140 CV 4 porte: lunga 4,66 m; bagagliaio da 460 litri; prezzo da 20.420 euro

STATION WAGON A GPL

Dacia Logan MCV 0.9 TCe TurboGPL 90 CV: lunga 4,50 m; bagagliaio da 573 litri; prezzo da 11.300 euro

Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet GPL 120 CV; lunga 4,57 m; bagagliaio da 550 litri; prezzo da 19.550 euro

Ford Focus Wagon 1.6 GPL 120 CV: lunga 4,56 m; bagagliaio da 490 litri; prezzo da 21.650 euro

MONOVOLUME A GPL

Dacia Lodgy 1.6 GPL 102 CV: lunga 4,50 m; bagagliaio da 207 a 827 litri; prezzo da 11.900 euro

Fiat 500L 1.4 T-Jet GPL 120 CV: lunga 4,24 m; bagagliaio da 396 litri; prezzo da 22.250 euro

Ford B-Max 1.4 GPL 87 CV: lunga 4,08 m; bagagliaio da 318 litri; prezzo da 18.750 euro

Ford C-Max 1.6 GPL 117 CV: lunga 4,38 m; bagagliaio da 432 litri; prezzo da 21.900 euro

Opel Karl 1.0 GPL 73 CV: lunga 3,67 m; bagagliaio da 151 litri; prezzo da 13.720 euro

SUV E CROSSOVER A GPL

Fiat 500X 1.4 T-Jet GPL 120 CV: lunga 4,25 m; bagagliaio da 350 litri; prezzo da 21.100 euro

Hyundai ix20 1.4 Econext 88 CV: lunga 4,12 m; bagagliaio da 440 litri; prezzo da 18.350 euro

Jeep Renegade 1.4 T-Jet GPL 120 CV: lunga 4,26 m; bagagliaio da 351 litri; prezzo 23.600 euro

Kia Stonic 1.4 GPL Urban 96 CV: lunga 4,14 m; bagagliaio da 332 litri; prezzo da 18.250 euro

Mitsubishi ASX 1.6 GPL Bi-Fuel 117 CV: lunga 4,37 m; bagagliaio da 419 litri; prezzo da 22.400 euro

Nissan Juke 1.6 GPL Eco 116 CV: lunga 4,14 m; bagagliaio da 290 litri; prezzo da 19.450 euro

Opel Crossland X 1.2 GPL 81 (75) CV: lunga 4,21 m; bagagliaio da 325 litri; prezzo da 19.950 euro

Opel Mokka X 1.4 T GPL Tech 140 CV: lunga 4,28 m; bagagliaio da 356 litri; prezzo da 25.450 euro

Mitsubishi Outlander 2.0 GPL Bi-fuel 150 CV: lunga 4,70 m; bagagliaio da 477 litri; prezzo da 32.200 euro

Ssangyong Korando 2.0 GPL 148 CV: lunga 4,41 m; bagagliaio da 486 litri; prezzo da 24.000 euro

Ssangyong Tivoli 1.6 bi-fuel GPL 128 CV: lunga 4,20 m; bagagliaio da 423 litri; prezzo da 20.900 euro

Ssangyong XLV 1.6 bi-fuel GPL 128 CV: lunga 4,44 m; bagagliaio da 574 litri: prezzo da 21.550 euro