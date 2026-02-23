Ducati, Marquez cade ancora: "Il mio corpo non si è ripreso bene"

I test di Buriram hanno offerto un mix di sensazioni per Marc Marquez. Lo spagnolo è contento della competitività della Ducati e del suo feeling in sella alla GP26, ma allo stesso tempo ha chiuso il weekend in Thailandia con ben tre cadute, figlie di una condizione fisica precaria. A ciò si aggiunge un'Aprilia sempre più competitiva, con un Marco Bezzecchi determinato a rendere molto più difficile la vita al campione del mondo in carica rispetto al 2025. Qualche problema tecnico invece per Francesco Bagnaia nella simulazione gara che ha chiuso il programma di lavoro, ma il piemontese è soddisfatto della messa a punto.

Marquez: ''La caduta? Una mancanza di concentrazione''

Parlando dei suoi test, Marquez ha spiegato come alla base delle sue cadute ci siano le condizioni fisiche precarie che hanno influito anche sulla concentrazione nella guida: ''Stavo facendo il long run, l'ultimo impegno previsto per la giornata, ma al settimo giro sono caduto alla curva 3. Ieri non sono stato bene di stomaco, oggi mi sono ripreso, ma sono molto stanco e non ero pienamente concentrato. Sono entrato in curva troppo veloce e ho perso il davanti''.

Lo spagnolo ha poi spiegato di essere soddisfatto del feeling con la Ducati, approfondendo poi il discorso sul perché la mancanza di concentrazione abbia inciso così sulle cadute del weekend: ''È stato un mio errore, ma sono tranquillo. A livello di aerodinamica abbiamo scelto il pacchetto, sul time attack siamo competitivi e anche sul passo gara. Sono molto, molto contento perché il feeling con la moto è stato buono per tutta la mattina e ho guidato bene. Tutte e tre le cadute di questo fine settimana sono state causate dalla mancanza di concentrazione. Quando manca la concentrazione, si va oltre il limite, ma il problema è che ho quell'istinto di essere veloce e, quando sono completamente concentrato, riesco a controllarlo. Altrimenti, la velocità non è qualcosa controllabile''.

Bagnaia: ''La base della moto mi soddisfa''

Il bilancio finale dei test invernali è decisamente positivo per Francesco Bagnaia, al centro delle voci di mercato e prossimo ad annunciare i suoi programmi per il 2027. Il due volte iridato è contento sia della moto sia della dirazione presa dallo sviluppo: ''Abbiamo lavorato davvero bene, siamo riusciti a completare tutto il programma, provando le nuove parti, e sono soddisfatto della base della moto per la stagione. A livello di scelte, tutti i piloti Ducati sono andati nella stessa direzione sul pacchetto tecnico e questo è un bene''.

Il problema tecnico che ha disturbato la simulazione di gara svolta domenica non ha cambiato il giudizio finale di Pecco: ''Abbiamo fatto una simulazione di gara, non è stata perfetta, ho avuto un piccolo problema, ma meglio oggi che durante il weekend. Questo della Thailandia era un test cruciale, almeno per me, e sono molto positivo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/02/2026