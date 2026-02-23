Ducati, Marquez cade ancora: "Il mio corpo non si è ripreso bene"

- 22/02/26 - MotoGP Test Buriram: Bezzecchi firma il record nel day-2 e fa volare l'Aprilia
- 21/02/26 - MotoGP Test Buriram: Alex Marquez davanti, Marc cade due volte ma è 2°
- 19/02/26 - Rivoluzione F1, equilibrio MotoGP: la stagione 2026 in diretta su Sky e NOW
- 17/02/26 - Rins in crisi di risultati con Yamaha: "La moto è una creazione di Quartararo"
- 16/02/26 - Dorna cambia pelle e diventa MotoGP Sports Entertainment Group
- 09/02/26 - MotoGP 2026, Kuala Lumpur accende la stagione: due giorni di show nel cuore della città
- 07/02/26 - KTM, la RC16 è migliorata nel corso dei test. Bastianini: "Mi sento più a mio agio sulla moto"
- 06/02/26 - Bagnaia: "Contento dei test, la simulazione è andata bene"
- 05/02/26 - Alex Marquez chiude in testa l'ultima giornata di test MotoGP a Sepang
- 04/02/26 - MotoGP Test Sepang Day 2: Mir vola in 1’56, Yamaha si ferma sotto la pioggia
- 04/02/26 - Yamaha, stop precauzionale ai test di Sepang: la causa e le motivazioni
- 03/02/26 - Marc Marquez torna sulla Ducati e domina il day 1 dei test MotoGP a Sepang
- 03/02/26 - Caduta e test di Sepang già finiti per Quartararo
- 02/02/26 - Ecco il team Honda HRC Castrol di Marini e Mir
- 02/02/26 - MotoGP, il calendario delle presentazioni 2026
- 01/02/26 - Ecco il team Castrol Honda LCR / Pro Honda LCR di Zarco e Moreira
- 01/02/26 - Ecco il team BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e Aldeguer
- 27/01/26 - Ecco lo squadrone Red Bull KTM, Factory e Tech 3 di Acosta, Binder, Viñales e Bastianini
- 27/01/26 - Calendario MotoGP 2026: circuiti, date, risultati, test
- 21/01/26 - Ecco il team Trackhouse Racing MotoGP - Aprilia di Fernandez e Ogura
- 21/01/26 - Ecco il team Monster Energy Yamaha MotoGP Team di Quartararo e Rins
- 19/01/26 - Ecco il Ducati Lenovo Team MotoGP di Marquez e Bagnaia
- 15/01/26 - Ecco il team Aprilia Racing di Bezzecchi e Martin - VIDEO E FOTO
- 14/01/26 - Ecco il Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Di Giannantonio e Morbidelli
- 14/01/26 - Ecco il team Prima Pramac Yamaha MotoGP di Miller e Razgatlioglu
- 14/01/26 - La presentazione del team VR46 2026 in diretta video
- 23/12/25 - Ducati Lenovo Team, la nuova stagione MotoGP inizierà da Madonna di Campiglio
- 21/12/25 - MotoGP & F1 2026, si confermano 9 le sovrapposizioni del calendario
- 14/10/25 - Honda ingaggia Moreira, si completa la griglia della MotoGP 2026
- 15/08/25 - MotoGP lancia la Harley Davidson Bagger World Cup
- 24/07/25 - Annunciato il calendario MotoGP 2026. Novità Brasile
- 19/08/16 - MotoGP 2016 Repubblica Ceca: Ducati e Yamaha vicine, Marquez il più veloce del Venerdì
I test di Buriram hanno offerto un mix di sensazioni per Marc Marquez. Lo spagnolo è contento della competitività della Ducati e del suo feeling in sella alla GP26, ma allo stesso tempo ha chiuso il weekend in Thailandia con ben tre cadute, figlie di una condizione fisica precaria. A ciò si aggiunge un'Aprilia sempre più competitiva, con un Marco Bezzecchi determinato a rendere molto più difficile la vita al campione del mondo in carica rispetto al 2025. Qualche problema tecnico invece per Francesco Bagnaia nella simulazione gara che ha chiuso il programma di lavoro, ma il piemontese è soddisfatto della messa a punto.
Marquez: ''La caduta? Una mancanza di concentrazione''
Parlando dei suoi test, Marquez ha spiegato come alla base delle sue cadute ci siano le condizioni fisiche precarie che hanno influito anche sulla concentrazione nella guida: ''Stavo facendo il long run, l'ultimo impegno previsto per la giornata, ma al settimo giro sono caduto alla curva 3. Ieri non sono stato bene di stomaco, oggi mi sono ripreso, ma sono molto stanco e non ero pienamente concentrato. Sono entrato in curva troppo veloce e ho perso il davanti''.
MotoGP 2026: Marc Marquez (Ducati)
Lo spagnolo ha poi spiegato di essere soddisfatto del feeling con la Ducati, approfondendo poi il discorso sul perché la mancanza di concentrazione abbia inciso così sulle cadute del weekend: ''È stato un mio errore, ma sono tranquillo. A livello di aerodinamica abbiamo scelto il pacchetto, sul time attack siamo competitivi e anche sul passo gara. Sono molto, molto contento perché il feeling con la moto è stato buono per tutta la mattina e ho guidato bene. Tutte e tre le cadute di questo fine settimana sono state causate dalla mancanza di concentrazione. Quando manca la concentrazione, si va oltre il limite, ma il problema è che ho quell'istinto di essere veloce e, quando sono completamente concentrato, riesco a controllarlo. Altrimenti, la velocità non è qualcosa controllabile''.
Bagnaia: ''La base della moto mi soddisfa''
Il bilancio finale dei test invernali è decisamente positivo per Francesco Bagnaia, al centro delle voci di mercato e prossimo ad annunciare i suoi programmi per il 2027. Il due volte iridato è contento sia della moto sia della dirazione presa dallo sviluppo: ''Abbiamo lavorato davvero bene, siamo riusciti a completare tutto il programma, provando le nuove parti, e sono soddisfatto della base della moto per la stagione. A livello di scelte, tutti i piloti Ducati sono andati nella stessa direzione sul pacchetto tecnico e questo è un bene''.
MotoGP 2026: Pecco Bagnaia (Ducati)
Il problema tecnico che ha disturbato la simulazione di gara svolta domenica non ha cambiato il giudizio finale di Pecco: ''Abbiamo fatto una simulazione di gara, non è stata perfetta, ho avuto un piccolo problema, ma meglio oggi che durante il weekend. Questo della Thailandia era un test cruciale, almeno per me, e sono molto positivo''.