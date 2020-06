SI PARTE Dopo tanta attesa a causa della pandemia da coronavirus, finalmente la Formula 1 riparte. Lo fa ufficialmente con un calendario per il momento ridotto al numero minimo di otto gare, in attesa però che altre tappe vengano aggiunte alla lista per arrivare a un massimo di 18 appuntamenti iridati. La massima serie automobilistica debutta quindi al Red Bull Ring per un inedito back-to-back a porte chiuse che dà il via a un mondiale per il momento solo… europeo.

LE NOVITÀ In attesa di un campionato 2021 che chiuderà con questa generazione di monoposto rivoluzionando di fatto lo schieramento dei piloti, non ci sono in realtà molte novità sul piatto. Tra i team osserviamo il debutto dell’Alpha Tauri, che in realtà è solo un rebranding della “vecchia” Toro Rosso, mentre tra i piloti l’unico novellino è il canadese Nicholas Latifi. Rientra Esteban Ocon (Renault) dopo un anno in panchina, mentre lasciano il circus Robert Kubica e Nico Hulkenberg. Di seguito la line-up completa con piloti, team e numeri di gara del mondiale 2020. Cliccando su ogni nome sarà possibile consultare la relativa scheda pilota-team nella nostra speciale guida di inizio stagione. Buon campionato a tutti!

LA LINEUP COMPLETA DELLA FORMULA 1 2020

I PILOTI CONFERMATI DEL MONDIALE 2019

- Lewis Hamilton, Regno Unito (Mercedes)

- Valtteri Bottas, Finlandia (Mercedes)

- Sebastian Vettel, Germania (Ferrari)

- Charles Leclerc, Monaco (Ferrari)

- Max Verstappen, Paesi Bassi (Red Bull)

- Alex Albon, Thailandia (Red Bull)

- Carlos Sainz Jr, Spagna (McLaren)

- Lando Norris, Regno Unito (McLaren)

- Daniel Ricciardo, Australia (Renault)

- Daniil Kvyat, Russia (Toro Rosso)

- Pierre Gasly, Francia (Toro Rosso)

- Sergio Perez, Messico (Racing Point)

- Lance Stroll, Canada (Racing Point)

- Kimi Raikkonen, Finlandia (Alfa Romeo)

- Antonio Giovinazzi, Italia (Alfa Romeo)

- Kevin Magnussen, Danimarca (Haas)

- Romain Grosjean, Francia (Haas)

- George Russell, Regno Unito (Williams)

I RITORNI DEL MONDIALE 2019

​- Esteban Ocon, Francia (da test driver Mercedes a Renault)

I DEBUTTANTI DEL MONDIALE 2019

​- Nicholas Latifi, Canada (dal 2° posto in FIA Formula 2 alla Williams)

GLI ARRIVEDERCI AL TERMINE DEL MONDIALE 2018

- Nico Hulkenberg (Renault)

- Robert Kubica (Williams)